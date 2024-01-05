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Россия оснащает Х-32, которыми бьет по Украине, "кассетками" : что это значит

Яна Ставская
5 января 2024, 02:08
Есть ли риск первых испытаний "модернизированных" ракет по украинским городам - читайте ниже.
Россия оснащает Х-32, которыми бьет по Украине, 'кассетками' : что это значит
РФ продолжает атаковать Украину ракетами / коллаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Российские оккупанты намерены оснастить крылатые ракеты Х-32 кассетным блоком, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). По мнению аналитиков Defense Express, такая "модернизация" необходима захватчикам, чтобы поражать как можно большие площадные цели.

Эксперты отмечают, что работу по обновлению боевых "качеств" Х-32 Россия проводит по меньшей мере с октября 2023 года. Этот тип ракет сам по себе опасен - противодействовать им могут только ЗРК типа Patriot или SAMP/T.

"Вариант с установкой кассетной БЧ на Х-32 мог возникнуть у россиян для "компенсации" проблем с точностью попадания этой ракеты: независимо от фактического отклонения от цели, кассетное снаряжение может позволять накрывать площадные цели, как например логистические объекты", - поясняют специалисты.

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Однако неизвестно, как будут проводить испытания первых "14 опытных экземпляров", и есть ли риск, что их будут "испытывать" сразу по украинским городам. Без тестирований "российские террористы не смогут планировать более масштабное производство и применение Х-32 в кассетном варианте".

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

По словам Олега Жданова, такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто. Эксперт заявил, что россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию.

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