"Ничего экстраординарного не происходит" : Игнат опроверг слова Наева о ПЗРК

В СМИ распространилась информация о дефиците ракет для ПЗРК в Украине.

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Игнат опроверг слова Наева о ПЗРК / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Западные партнеры Украины предоставляют ракеты для ПЗРК только по необходимости, ведь в Украине не может быть склада западного вооружения. Он непременно станет российской целью. Такими словами спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг слова Наева о дефиците ракет.

Сегодня, 4 января, в украинском информационном пространстве распространились слова Сергея Наева о том, что в Украине осталось ракет только на сопротивление нескольким массированным атакам со стороны России.

Согласно словам Игната, так было на протяжении всей войны, поскольку поставка ракет происходит по потребности.

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"Ну конечно же, а что тут нового? Всегда так было, и в прошлом году, и летом, и сейчас! Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я здесь бы даже сказал, по насущной необходимости! Конечно, зенитные ракеты для нас это дефицитный товар, как советские - до С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран.Или кто-то думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?!", - пишет Игнат.

Также он добавил, что в России не раз распространяли информацию об уничтожении таких "складов".

Юрий Игнат утверждает, что никакой экстраординарной ситуации с зарядами для ПЗРК в Украине не происходит, не исключая тот факт, что Россия постепенно предпринимать попытки в утомлении противовоздушной обороны Украины.

"Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже тратят дорогие ракеты, которые просто с конвейера направляют на носители. Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам это постоянное - "НА НЕСКОЛЬКО АТАК"!- позитивно резюмировал спикер ВС ВСУ.

Атаки на Украину

Напомним, российские оккупанты днем 4 января ударили по Кропивницкому. В результате атаки обесточены бытовые потребители "Укрэнерго" и железная дорога. Ранения получили 8 человек, еще один человек погиб.

Ранее, в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также, утром в пятницу, 29 декабря, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. Мощные взрывы прогремели во Львове, Харькове, Днепре, Киеве, Одессе и других городах.

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