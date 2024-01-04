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Россия ударила по Кропивницкому: поврежден энергообъект, много пострадавших

Яна Ставская
4 января 2024, 14:51обновлено 4 января, 15:28
В результате атаки 8 человек получили ранения, один человек погиб.
Россия ударила по Кропивницкому: поврежден энергообъект, много пострадавших
Ударом обесточена железная дорога / коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские оккупанты днем 4 января ударили по Кропивницкому. В результате атаки обесточены бытовые потребители "Укрэнерго" и железная дорога. Ранения получили 8 человек, еще один человек погиб.

По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела разрушений подвергся один из промышленных объектов на территории областного центра.

В результате падения обломков один человек погиб и восемь ранены. Также падение обломков повлекли повреждение нескольких зданий и возгорание автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели.

видео дня

Поврежден объект критической инфраструктуры

В результате ракетной атаки, произошедшей утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, сообщает, в свою очередь, Минэнерго.

Также получил повреждения и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" - ранены два энергетика.

Обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация, уверяют в Минэнерго, контролируемая.

РФ нанесла ракетный удар по Кропивницкому-смотрите видео:

Россия ударила по Кропивницкому: поврежден энергообъект, много пострадавших

РФ могла ударить противокорабельной ракетой "Овод"

По словам представителя Кировоградской ОВА, во время очередной ракетной атаки Кропивницкого враг запустил, предположительно, ракету Х-59.

"Повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам. Самое трагичное - пострадали простые рабочие. 8 человек с разными степенями тяжести доставлены в больницу. Один рабочий погиб - простой автослесарь", - рассказали в областной военной администрации.

Россия атакует Украину

Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Во время недавних обстрелов без света остались 250 тысяч человек.

При этом энергетики уже составили графики отключений света. Но их применят только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

В сентябре ГУР сообщала о разведке Россией объектов энергетики для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. В то же время британская разведка утверждает, что РФ отныне будет направлять ракеты по объектам ВПК Украины.

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война в Украине Кропивницкий война России и Украины
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