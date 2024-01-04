Россия ударила по Кропивницкому: поврежден энергообъект, много пострадавших

Российские оккупанты днем 4 января ударили по Кропивницкому. В результате атаки обесточены бытовые потребители "Укрэнерго" и железная дорога. Ранения получили 8 человек, еще один человек погиб.
По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела разрушений подвергся один из промышленных объектов на территории областного центра.
В результате падения обломков один человек погиб и восемь ранены. Также падение обломков повлекли повреждение нескольких зданий и возгорание автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели.
Поврежден объект критической инфраструктуры
В результате ракетной атаки, произошедшей утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, сообщает, в свою очередь, Минэнерго.
Также получил повреждения и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" - ранены два энергетика.
Обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация, уверяют в Минэнерго, контролируемая.
РФ нанесла ракетный удар по Кропивницкому-смотрите видео:
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По словам представителя Кировоградской ОВА, во время очередной ракетной атаки Кропивницкого враг запустил, предположительно, ракету Х-59.
"Повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам. Самое трагичное - пострадали простые рабочие. 8 человек с разными степенями тяжести доставлены в больницу. Один рабочий погиб - простой автослесарь", - рассказали в областной военной администрации.
Россия атакует Украину
Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Во время недавних обстрелов без света остались 250 тысяч человек.
При этом энергетики уже составили графики отключений света. Но их применят только при значительных повреждениях в случае обстрелов.
В сентябре ГУР сообщала о разведке Россией объектов энергетики для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. В то же время британская разведка утверждает, что РФ отныне будет направлять ракеты по объектам ВПК Украины.
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