Россия ударила по Кропивницкому: поврежден энергообъект, много пострадавших

В результате атаки 8 человек получили ранения, один человек погиб.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-vdarila-po-kropivnickomu-ye-vluchannya-v-energoob-yekt-bagato-postrazhdalih-10530584.html Ссылка скопирована

Ударом обесточена железная дорога / коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские оккупанты днем 4 января ударили по Кропивницкому. В результате атаки обесточены бытовые потребители "Укрэнерго" и железная дорога. Ранения получили 8 человек, еще один человек погиб.

По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела разрушений подвергся один из промышленных объектов на территории областного центра.

В результате падения обломков один человек погиб и восемь ранены. Также падение обломков повлекли повреждение нескольких зданий и возгорание автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели.

видео дня

Поврежден объект критической инфраструктуры

В результате ракетной атаки, произошедшей утром 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, сообщает, в свою очередь, Минэнерго.

Также получил повреждения и объект ПАО "Кировоградоблэнерго" - ранены два энергетика.

Обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ситуация, уверяют в Минэнерго, контролируемая.

РФ нанесла ракетный удар по Кропивницкому-смотрите видео:

РФ могла ударить противокорабельной ракетой "Овод"

По словам представителя Кировоградской ОВА, во время очередной ракетной атаки Кропивницкого враг запустил, предположительно, ракету Х-59.

"Повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам. Самое трагичное - пострадали простые рабочие. 8 человек с разными степенями тяжести доставлены в больницу. Один рабочий погиб - простой автослесарь", - рассказали в областной военной администрации.

Россия атакует Украину

Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Во время недавних обстрелов без света остались 250 тысяч человек.

При этом энергетики уже составили графики отключений света. Но их применят только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

В сентябре ГУР сообщала о разведке Россией объектов энергетики для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. В то же время британская разведка утверждает, что РФ отныне будет направлять ракеты по объектам ВПК Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.