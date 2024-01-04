Лукашенко запретил судить себя и семью: СМИ узнали о поправках в Конституцию Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко внес поправки в Конституцию, которые должны гарантировать ему неприкосновенность после отставки. Такие же привилегии предоставят и семье политика.
Как сообщает The Moscow Times, после ухода с президентского поста Лукашенко и его семья не будут отвечать за преступления, которые были совершены при власти. Активы и имущество будут неприкосновенными.
Также указывается, что у семьи Лукашенко будет пожизненная охрана и право пользования государственной недвижимостью.
Как утверждают российские журналисты, обновленная Конституция пока не появилась на сайте главы государства, но она сохранена в веб-архиве.
Какие будут привилегии у семьи Лукашенко
По информации Радые Свабода, семья Лукашенко сможет нанимать помощников, бесплатно пользоваться спецсвязью и залами для официальных лиц аэропортов и вокзалов. После отставки Лукашенко будет получать президентскую зарплату.
Как Лукашенко менял Конституцию
Ранее уже говорилось об изменениях в Конституцию Беларуси, которая расширила бы официальные полномочия Лукашенко. В 2022 году проводился даже "референдум".
Сам Лукашенко заявлял, что он, мол, не хочет быть пожизненным президентом, а хотел бы "пожить нормальной жизнью".
Пропаганда Лукашенко об Украине
Директор Беларуси Александр Лукашенко говорил, что "Украина будет наша", подразумевая мечты о захвате страны российскими оккупантами. Также он придумал "планы Зеленского по бегству".
Кроме того, Лукашенко сплясал под дудку Путина и заклянчил у Украины переговоры. Причем он попытался "оправдать" полномасштабное нападение России тем, что Путин "защищал своих людей".
Позже Лукашенко "сделал прогноз" о якобы переговорах Киева и Москвы в 2024 году. При этому ему "показалось", что на Зеленского, дескать, начали давить военные.
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