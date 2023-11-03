"Украина будет наша": Лукашенко выдал феерический бред насчет Зеленского

Белорусский диктатор уверен в том, что Украина якобы является "расходным материалом" для США.

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Александр Лукашенко выдал бред насчет Владимира Зеленского / скриншот YouTube

Александр Лукашенко заявил о том, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Украина якобы "отходит на задний план".

"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план", - цитируют его белорусские пропагандисты.

Белорусский диктатор уверен в том, что Украина якобы является "расходным материалом" для США.

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"Поэтому этот регион (Украина, - ред.) - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем", - бредит он.

Самозваный "президент" Беларуси также выдумал бредовую теорию о том, что Зеленский якобы собирается "смотаться".

" говорят, и Зеленский готовится куда-то смотаться", - добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко неожиданно "прогнулся" перед Зеленским. Александр Лукашенко утверждает, что западные страны якобы "кинули" Владимира Зеленского и не дают Украине помощи.

Ранее эксперт пояснил, почему Лукашенко вынужден постоянно подыгрывать Владимиру Путину. В случае со страной-агрессором РФ и Беларуси случилось совпадение не интересов государств, а интересов диктаторов – Путина и Лукашенко, говорит эксперт.

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