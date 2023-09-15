Эксперт пояснил, почему Лукашенко вынужден постоянно подыгрывать Путину

В случае со страной-агрессором РФ и Беларуси случилось совпадение не интересов государств, а интересов диктаторов – Путина и Лукашенко, говорит эксперт.

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Лукашенко просто вынужен подыгрывать Путину - эксперт / коллаж Главред, фото УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поставлен русским диктатором Владимиром Путиным в такие условия, что просто обязан все больше и больше угождать армии страны-агрессора РФ.

Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Беларусь и Россия - две страны, которые по большому счету остались союзниками, потому что Беларусь, пусть и косвенно, но участвует в войне в Украине. Ведь начиная с 24 февраля 2022 года с их стороны были и обстрелы, и вторжения, и они обучают российских мобилизованных, поставляют России оружие, технику и боеприпасы со своих складов. Именно поэтому возникает потребность как-то формализовать все эти вещи, потому что Лукашенко понимает, что он участвует в войне в Украине и за это ему придется отвечать. И это, мне кажется, один из его генеральных страхов, который время от времени прорывается – например, он угрожает ядерным оружием, которое не может контролировать и так далее. То есть это как раз совпадение не интересов государств, а интересов диктаторов – Путина и Лукашенко", – сказал он.

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Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Ядерное оружие России в Беларуси

В Министерстве обороны республики Беларусь 25 мая сообщили, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Москва и Минск подписали соответствующий документ. Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в РБ, однако Минск не будет его контролировать.

16 июня на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге глава Кремля Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие России уже в Беларуси.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - сказал Путин.

27 июня непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что большая часть тактического ядерного оружия России уже привезли на территорию РБ. По его словам, Запад якобы "не отследил" перемещение вооружений.

"БольшАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - подчеркнул Лукашенко.

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