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"Ведет себя абсолютно правильно": Лукашенко неожиданно "прогнулся" перед Зеленским

Алексей Тесля
6 октября 2023, 17:14 обновлено 6 октября, 17:21
Александр Лукашенко утверждает, что западные страны якобы "кинули" Владимира Зеленского и не дают Украине помощи.
Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
Александр Лукашенко неожиданно похвалил Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление с похвалой в адрес президента Владимира Зеленского.

В нынешней ситуации глава украинского государства ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от западных партнеров, подчеркнул Лукашенко, сообщает Белта.

Он говорит, что в медиа якобы сложился образ Владимира Зеленского как "попрошайки", когда он договаривается с западными странами о помощи Украине.

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"Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем белорусский диктатор отметился бредовым заявлением о том, что нападение РФ на Украину якобы было запланировано заранее, а Украину Соединенные Штаты дескать "определили жертвой", пообещав ей максимальную поддержку.

При этом он также повторил тезисы российской пропаганды о том, что Зеленский якобы воюет "до последнего украинца".

Лукашенко также говорит, что западные страны якобы "кинули" Зеленского и не дают Украине помощи, которую обещали ранее.

  • "Зеленский задает вопрос: "Как же так?" И Запад (европейцы и особенно) не выполняет договоренности. Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Почему не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно поступает? Правильно. Договоренность была", - добавил белорусский диктатор.

Ранее эксперт пояснил, почему Лукашенко вынужден постоянно подыгрывать Владимиру Путину. В случае со страной-агрессором РФ и Беларуси случилось совпадение не интересов государств, а интересов диктаторов – Путина и Лукашенко, говорит эксперт.

Напомним, ранее у Лукашенко сообщили о "вторжении" вертолета Польши и разразились негодованием. В подконтрольной стране-агрессору России республике Беларусь дважды "зафиксировали" якобы нарушение своей воздушной границы вертолетами Польши.

Ранее на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге глава Кремля Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие России уже в Беларуси. "Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - сказал Путин.

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Владимир Зеленский Александр Лукашенко война России и Украины
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