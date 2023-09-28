У Лукашенко сообщили о "вторжении" вертолета Польши и разразились негодованием

В подконтрольной стране-агрессору России республике Беларусь дважды "зафиксировали" якобы нарушение своей воздушной границы вертолетами Польши.

https://glavred.info/world/u-lukashenko-soobshchili-o-vtorzhenii-vertoleta-polshi-i-razrazilis-negodovaniem-10504336.html Ссылка скопирована

Беларусь готовит ноту протеста в адрес Польши / Коллаж: Главред, фото: Госпогранкомитет Беларуси, Википедия

В подотчетном директору Беларуси Александру Лукашенко Министерстве обороны обвинили Польшу в том, что ее вертолет и самолет якобы дважды за день пересекли белорусскую воздушную границу. Минск готовит ноту протеста, а в Варшаве отвергают обвинения.

Как сообщает RMF24, белорусское Минобороны в четверг, 28 сентября, сообщило о том, что "польский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси".

Дескать, два воздушных судна нарушили воздушную границу РБ с интервалом практически в 1 час.

видео дня

"Около 15:20 (по местному времени) самолет пересек границу Республики Беларусь... В 16:22 вертолет снова нарушил государственную границу, пролетев на глубине 300 метров", - рассказали в ведомстве.

В МИД Беларуси поспешили заявить, что Минск готовит ноту протеста в адрес Польши.

Варшава, в свою очередь, отвергла обвинения со стороны Минска.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что готовит ноту протеста в адрес Польши.

Провокация Беларуси в отношении Польши

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси еще в начале августа. Такие меры Варшава приняла после того, как два белорусских вертолета в рамках учений с наемниками ЧВК Вагнер 1 августа пересекли польскую воздушную границу. Поляки предупредили: еще один повторный инцидент и они откроют огонь по белорусским вертолетам.

Польша намеревалась переместить на границу с Беларусью 10 тысяч солдат, говорил министр национальной обороны Мариуш Блащак. По словам министра, будет проводиться обучение военных.

Министр иностранных дел Польши Мариуш Каминский сказал, что Польша совместно со странами Балтии полностью закроет границу с Беларусью в случае провокаций режима Лукашенко. Таким образом, РБ может оказаться полностью отрезанной от Европы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.