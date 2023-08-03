Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

Польша после инцидента с белорусскими вертолетами перебрасывает боевую авиацию ближе к границе. В командовании подчеркнули, что "без колебаний" готовы применить оружие.
Как сообщает TVP, польская армия перегруппировала ударные вертолеты 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады у границы с Беларусью - в Подляское воеводство.
В соответствии с приказом министра обороны Польши вертолеты будут базироваться в двух местах в случае возникновения "тревожных событий" на границе.
Инспектор по подготовке Главного командования родов войск генерал Марек Соколовский сообщил, что они будут размещены "в режиме немедленного реагирования".
"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты с полными летными правами, есть пилоты, которые физически применяли со мной бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Они опытные. Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", - заверил генерал.
Белорусские вертолеты в Польше
1 августа два белорусских вертолета пересекли государственную границу Польши. Это случилось в районе села Беловежа Подляского воеводства, что на границе с Беларусью. Вертолеты летели на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами.
Во время заседания министр обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в частности боевые вертолеты. Кроме того, на "ковер" вызвали временного поверенного в делах Беларуси.
Однако эксперты настаивают, что до момента получения "вагнеровцами" тяжелой техники переброшенная в Беларусь ЧВК угроз ни для Украины, ни для стран НАТО не несет.
Вас могут заинтересовать новости: