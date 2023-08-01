Белорусские вертолеты пересекли границу Польши: об инциденте уже сообщили в НАТО

Вертолеты летели на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами.

https://glavred.info/world/belorusskie-vertolety-peresekli-granicu-polshi-ob-incidente-uzhe-soobshchili-v-nato-10490140.html Ссылка скопирована

Белорусские вертолеты пересекли границу Польши / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Во вторник, 1 августа, два белорусских вертолета пересекли государственную границу Польши. Они проводили учения вблизи польско-белорусской границы. Об этом сообщает Минобороны Польши.

"Сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, которые проводили учения вблизи границы. Об учениях белорусская сторона предварительно сообщила польскую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересечение границы происходило в районе села Беловежа Подляского воеводства, что на границе с Беларусью. Вертолеты летели на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами.

видео дня

Чтобы прояснить текущую ситуацию на польско-белорусской границе, министр национальной обороны, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание Комитета. Во время заседания он распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в частности боевые вертолеты. Кроме того, Комитет согласовал, что временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения инцидента.

В Минобороны Польши подчеркнули, что об инциденте также уже сообщили в НАТО.

В свою очередь в Минобороны Беларуси отреагировали на обвинение Польши в нарушении воздушного пространства. Там говорят, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 являются якобы "надуманными" и, мол, "были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Вагнеровцы" могут совершить гибридную атаку на Польшу

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни наемников частной военной компании "Вагнера" в Беларуси начали двигаться в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь. Моравецкий подчеркнул, что есть риск совершения вагнеровцами гибридной атаки на Польшу.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко нагло "пошутил" о наступлении на Польшу. Он заговорил о якобы желании "вагнеровцев" пойти в наступление на Польшу "на экскурсию в Жевуш". Однако позже он начал давать заднюю и сказал, что "пошутил". Лукашенко также нагло говорит, что польские власти "должны благодарить" Лукашенко за то, что он "не пригласил к себе этих бойцов".

Как отметил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, Путин может открыть 2-й фронт возле Польши и Литвы. Он подчеркнул, что Запад должен оперативно отреагировать на то, что часть вагнеровцев движется по территории Беларуси в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и РБ.

Вас может заинтересовать: