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"Силы на поле боя равны": начальник Генштаба Эстонии оценил, когда будет прорыв ВСУ

Алина Дембицкая
1 августа 2023, 15:47 обновлено 1 августа, 15:47
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Подготовка Украины к контрнаступлению длилась около двух месяцев и была относительно успешной, подчеркнул Ээро Ребо.
ВСУ
Начальник Генштаба Эстонии оценил, когда будет прорыв ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия с целью прорыва обороны оккупантов на нескольких фронтовых участках одновременно. Однако их усилия встречают сопротивление из-за того, что силы на поле боя равны. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо, сообщает ERR.

Как отметил Ребо, подготовка Украины к контрнаступлению длилась около двух месяцев и была относительно успешной. Впрочем, сейчас украинское контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось бы.

"Быстрого успеха не было, и это абсолютно понятно, потому что если посмотреть в общем, то можно сказать, что у нас равные силы на поле боя. Если посмотреть на артиллерию или на какие-то другие функции, то в чем-то одном преимущество у одной, а в чем-то другом — у другой стороны, то есть у Украины", - отметил начальник Генштаба Эстонии.

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По его словам, украинские защитники сейчас пытаются достигать результатов, создавая локальное количественное, а также качественное преимущество.

Ребо говорит, что Вооруженные силы Украины нацелены на достижение прорыва в нескольких направлениях, поскольку страна-агрессор Россия имеет достаточно резервов и может блокировать единичные попытки прорыва.

По словам начальника Генштаба Эстонии, хотя соотношение сил на поле боя примерно одинаковое, инициатива остается на стороне Украины.

"Они (ВСУ — ред.) будут искать это слабое место, пока не найдут. Только тогда мы сможем говорить о той фазе наступления, которую мы называем прорывом, и о быстро развивающемся успехе оттуда, которого все ожидают", - пояснил Ребо.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Неждавно президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины продолжает продвигаться на фронте. По его словам, украинские войска уже достигли неплохих результатов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

Российский диктатор Владимир Путин жалуется на начало масштабного контрнаступления ВСУ. Так, глава кремлевского режима манипулирует темой переговоров с Украиной, начать который якобы мешают контрнаступательные операции ВСУ.

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