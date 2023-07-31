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В Крыму неспокойно: россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала

Алина Дембицкая
31 июля 2023, 23:50 обновлено 31 июля, 23:50
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Покой россиян в понедельник был окончательно разрушен, ведь по сообщению местных Telegram-каналов, в Симферополе раздавались громкие звуки взрывов.
В Крыму неспокойно: россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала
Россияне перекрыли Керченский мост и объявили эвакуацию с вокзала / Коллаж: Главред, фото: Baza, twitter.com/Krymsky_bridge

В понедельник вечером, 31 июля, россияне объявили тревогу во временно оккупированному Крыму и перекрыли движение на Керченском мосту. Кроме того, захватчики объявили эвакуацию на вокзале "Керчь Южная". Об этом пишут местные жители в социальных сетях, а передает председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. На железнодорожном вокзале "Керчь Южная" объявлена эвакуация. Вроде бы, поступил звонок об угрозе минирования вокзала", - написал Братчук.

Как сообщает "Крыминформ", тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

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Кроме того, спокойствие россиян в понедельник было окончательно разрушено, ведь по сообщению местных Telegram-каналов, в Симферополе раздавались громкие звуки взрывов.

"Крымские телеграм-каналы пишут, что в Симферополе работает система ПВО – якобы отбивает атаку дронов. Российские власти сообщения о взрывах не комментировали", - пишет "Крым.Реалии".

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины в течение года освободят Крым от российской оккупации. Более того, глава оборонного ведомства планирует праздновать свой следующий свой день рождения на полуострове. 18 июня 2024 года Резникову исполнится 58 лет. По этому поводу он планирует пригласить на праздничный ужин в Крыму министров обороны стран-партнеров Украины.

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