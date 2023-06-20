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"День рождения буду праздновать в Крыму": Резников назвал сроки освобождения полуострова

Анна Ярославская
20 июня 2023, 08:28 обновлено 20 июня, 08:37
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Министр обороны Украины Алексей Резников планирует отпраздновать день рождения и свадьбу в деоккупированном Крыму.
Алексей Резников, Ласточкино гнездо, Крым
Алексей Резников назвал сроки освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вооруженные силы Украины в течение года освободят Крым от российской оккупации. В этом уверен министр обороны Украины Алексей Резников. Более того, глава оборонного ведомства планирует отмечать свой следующий свой день рождения на полуострове.

18 июня 2024 года Резникову исполнится 58 лет. По этому поводу он планирует пригласить на праздничный ужин в Крыму министров обороны стран-партнеров Украины.

"Ллойд Остин (глава Пентагона, - ред.), уже прощаясь, загодя поздравил меня с наступающим скорым моим днем рождения. Говорит: "Мы все, присутствующие здесь министры обороны, желаем всего хорошего. Но ты же должен понимать, что ты всех министров должен пригласить на ужин". Я говорю: "Принимается". Поэтому я думаю, что следующий ужин и мой день рождения мы отгуляем в Крыму", – сказал Резников в интервью изданию Настоящее время.

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В Крыму он также планирует сыграть свадьбу. Напомним, что свой брак министр в 2020 году зарегистрировал на административной границе с полуостровом. Своей супруге он пообещал, что однажды в Крыму состоится и их свадьба.

"К тому же у нас были на свадьбе друзья, тот же Паша Казарин, крымчанин, поэтому у нас и перед ними уже обязательства есть, что мы это сделаем в Крыму. Но у нас еще есть дискуссия – это Ялта или Феодосия, нужно выбрать место. Но это будет что-то красивое, с видом, может быть, на Аю-Даг. У меня есть какие-то детские воспоминания, я в "Артеке" был в свое время, когда был школьником. Поэтому да, мы будем праздновать там", – сказал глава Минобороны.

Освобождение Крыма от российской оккупации

Приблизительно 68% украинцев считают, что Украина должна попытаться освободить военным путем все свои территории в границах 1991 года, включая оккупированный Крым. Около 24% считают, что от силовой операции на Крымском полуострове следует воздержаться в случае возвращения всех территорий вместе с Донбассом. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан уверен: если западные партнеры будут поставлять ВСУ оружие с такой же скоростью, как и в январе-марте 2023 года, то Украина уже осенью сможет вернуть под свой контроль полуостров Крым.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что армия Украины может освободить захваченный Крым уже к концу августа. По словам генерала в отставке, для этого Запад должен дать украинским войскам дальнобойное оружие.

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