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ВСУ в Британии готовятся к операции по возвращению Крыма до Рождества – Express

Андрей Ганчук
30 июля 2023, 16:46 обновлено 30 июля, 17:02
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Армия Украины использует в операциях по Крыму дальнобойные ракеты, которые дадут Британия, США и Германия, пишут журналисты британского Express.
ВСУ, Крым
Украина готовит операцию по Крыму, которая будет включать удары с воздуха, суши и моря - СМИ / Коллаж: Главред, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, УНИАН

В Великобританию для проведения учений прибыли 2000 спецназовцы ВСУ, которые будут готовиться к операции по возвращению оккупированного агрессором Россией Крыма до Рождества. Операция должна включать удары с воздуха, моря и суши. Ожидается применение дальнобойных ракет, которые должны поставить США, Британия и Германия.

Как сообщает Express со ссылкой на собственные источники, спецназ украинской армии прибыл в Великобританию, где на юго-западе Англии будет проходить обучаться проведению наступательных операций. Более 2000 элитиных спецназовцев пройдут подготовку, чтобы принять участие в операции по освобождению Крыма до Рождества.

По мнению журналистов, операция ВСУ будет включать атаки спецназа, а также удары с воздуха, моря и суши для того, чтобы сковать российскую оккупационную армию на Крымском полуострове и разорвать ее логистику. Одна группировка будет проводить основные атаки, две другие – наступать параллельно.

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На других направлениях, считают британцы, бронетанковые подразделения будут пробивать оборону войск РФ при поддержке ударов ракетами большой дальности, которые поставят Британия, Штаты и Германия.

Операция по Крыму включает многократные удары по войскам РФ

Высокопоставленный британский военный источник сообщил, что акцент в операции будет на гибкой тактике НАТО – нужно сформировать условия на поле боя, после чего уже наносить удары по ключевой вражеской точке.

"Операция по его возвращению (Крыма, - ред.) будет представлять собой многократные удары по российским силам…Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как использовать технику, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", - подчеркнул собеседник журналистов.

Возвращение Крыма в Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина намерена освободить Крым. Силы обороны будут проводить операции вне зависимости от позиции западных партнеров.Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, когда будет освобожден Крым. По его словам, подразделения сил обороны Украины скоро зайдут на оккупированный полуостров.

Журналист Евгений Киселев раскрыл сценарий освобождения Крыма. Как полагает телеведущий, когда ВСУ выйдут к административным границам полуострова, территория будет простреливаться вплоть до ЮБК. К тому времени, считает Киселев, Украина получит дальнобойные ракеты.

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