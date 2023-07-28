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ВСУ будут бить артой до ЮБК: Киселев раскрыл сценарий освобождения Крыма

Алексей Тесля
28 июля 2023, 10:57 обновлено 28 июля, 11:08
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Война придёт в Крым в полном объёме, уверен Евгений Киселев.
киселев
Евгений Киселев спрогнозировал сценарий освобождения Крыма / 14 ОМБр Романа Великого, УНИАН

Возвращение захваченного РФ Крыма будет долгим и сложным процессом с сочетанием военных и дипломатических усилий, который может растянуться на годы, заявил журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселёв.

"Даже если в Крыму начнутся бои, там всё равно останутся мирные граждане, с которыми придётся иметь дело. Если русские оттуда уйдут, нужно будет восстанавливать сначала военную администрацию, потом гражданское управление. Но до этого еще дело дойдет нескоро", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

При этом эксперт спрогнозировал вероятное развитие событий, когда война придёт в Крым в полном объёме.

"Когда Вооружённые силы Украины выйдут хотя бы к административным границам Крыма, откуда современными средствами (а я думаю, к тому времени ВСУ получат и дальнобойные ракеты, пресловутые ATACMS с дальностью 150-300 км), Крым будет простреливаться полностью, аж до южного берега", — уверен он.

В то же время журналист не исключил, что в течение нынешней осени, либо к весне будущего года украинские Вооружённые силы перережут сухопутный коридор, связывающий территорию Ростовской области с Крымом.

"Либо этого коридора не будет, либо он будет находиться под плотным артиллерийским и ракетным огнём Вооружённых сил Украины, чтобы прекратить какие-либо поставки в Крым. Достаточно просто выйти на расстояние прямого выстрела, на расстояние дальности украинской гаубичной артиллерии и систем ракетного залпового огня – и всё, этот коридор перестанет работать", — отметил он.

Киселев добавил, что после выхода ВСУ к северным крымским перешейками, уже с позиции силы могут начаться переговоры об условиях эвакуации российских войск с полуострова и, быть может, постепенной, поэтапной передаче полуострова под юрисдикцию Украины.

Кто такой Евгений Киселев

Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Смотрите видео - чат с Евгением Киселевым в Главреде:

Ранее Тарас Загородний оценил сценарий поражений России. Украина после выхода на берег Азовского моря получить возможность наносить удары по оккупантам страны-агрессора России в Крыму, считает он.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ранее сказал, что ВСУ Крым освободят быстрее, чем Донецкую и Луганскую области. По его словам, Донбасс тяжелее освобождать, потому что он географически находится ближе к территории агрессора России.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что украинские войска Мелитополь освободят в 2023-м, в Крым – в 2024-м году.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Другие новости:

Евгений Киселев аннексия Крыма война России и Украины
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