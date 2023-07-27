Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – Киселёв

Территориальные споры России и Украины могут затянуться на 50-100 лет, считает журналист Евгений Киселёв.

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Осенью или к весне ВСУ перережут коридор в Крым, ВС РФ ретируются с Херсонщины и Запорожья – Киселёв / Главред

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, телеведущим, политическим аналитиком Евгением Киселёвым. Общаясь с читателями, он рассказал, когда ВСУ могут перерезать сухопутный коридор в Крым, после каких событий на фронте могут начаться переговоры о выводе российских войск с полуострова, насколько может затянуться война, ищут ли в России замену Путину, а также может ли Российская Федерация повторить судьбу СССР и развалиться.

Представляем стенограмму чата с Евгением Киселёвым.

Tim: Насколько с начала полномасштабной войны изменились цели и аппетиты России относительно Украины? Этот период позора и провалов заставил её пересмотреть планы?

Евгений Киселёв: У России сейчас весьма туманные представления о том, чего онахочет добиться в результате этой войны. У меня нет сомнений в том, что изначально Путин хотел не просто захватить Киев за три дня, а покорить всю Украину, дойдя до польской границы. Но под Киевом его ждал полный провал, особого продвижения на юге и востоке тоже не случилось. Максимум, что удалось России – продвинуться на херсонском направлении в силу ошибок, допущенных в самом начале войны украинским командованием. Российские агрессоры захватили Херсон, но вскоре получили там по сусалам и были вынуждены ретироваться оттуда.

Да, у Украины есть некоторые территориальные потери. Но раньше в истории военного искусства не было такого, чтобы большим достижением считалось продвижение войск на несколько сот метров. В этой войне продвижение на километр или два – вообще колоссальное событие. Сейчас мы видим, что украинские войска продвигаются тяжело и медленно, это отдельная история.

Вместе с тем, все, что смогли сделать русские, – захватить практически полностью Луганскую область, взять значительную часть Харьковской области, но впоследствии оттуда ретироваться, взять часть Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Это все, чего они добились.

И дело идёт к тому, что они будут вынуждены ретироваться из Херсонской и Запорожской областей. Это очевидно – у них не осталось ресурсов.

Sonita: Какие мифы о российском величии разрушила война с Украиной? Как в контексте этой войны войдет в историю Путин?

Евгений Киселёв: Путин уже вошёл в историю как военный преступник. Это случилось с самого начала, как только он совершил акт ничем не спровоцированной военной агрессии против независимого суверенного государства. Тем самым он нарушил даже российские законы и сделался уголовным преступником даже по российскому законодательству.

Что же касается мифов, то был миф о том, что российская армия – это вторая армия мира. Откуда мы знали об этом, честно говоря, понять сложно. Это был чистый миф, стоящий на зыбучем песке. Да, Россия имела на своём лицевом счету две кампании в Чечне: первая была проиграна, вторая к некотором смысле тоже была неудачной. Умиротворить Чечню удалось только после того, как в Москве было решено отдать Чечню под управление одного из домашних кланов – клана Кадыровых. В своё время был термин "вьетнамизация войны". Когда вьетнамцы воевали с США, в какой-то момент Штаты отказались от проведения наземных сухопутных операций и передали всю сухопутную войну в руки вооруженных сил Южного Вьетнама. Нечто подобное случилось и в Чечне. Только в Южном Вьетнаме это не сработало, и война была проиграна, а в Чечне сработало.

Также на лицевом счету у российской армии было несколько относительно удачных операций в ходе первого этапа войны против Украины – "гибридной войны", которая шла после захвата Крыма и начала вооруженных сепаратистских выступлений при поддержке российских спецслужб на востоке Украины. В период сражений за Иловайск и Дебальцево российские вооруженные силы непосредственно вступали в бой. Это невозможно признать значительными успехами, потому что тогда была и политическая составляющая, и прямое предательство. Ну и, конечно же, украинская армия в конце 2014 – в начале 2015 годов была совершенно другой. Поэтому невозможно всерьёз говорить об этом как о военных победах.

Сирийская кампания была кампанией ковровых бомбардировок. Тот самый Суровикин, "генерал Армагеддон", руководил этими операциями в Сирии. Но и тут о военных победах говорить не приходится, потому что у повстанцев, с которыми воевала российская аэрокосмическая группировка, не было средств ПВО. Был лишь один эпизод, когда произошел локальный конфликт с Турцией: тогда турками был сбит российский истребитель-бомбардировщик – ему стоило на несколько минут залететь в турецкое воздушное пространство, и все, от него не осталось и мокрого места.

Таким образом, миф о второй армии мира растворился и испарился.

Смотрите видео чата с журналистом Евгением Киселёвым на Главреде:

Кроме того, существовал миф о том, что Россия пользуется значительной поддержкой и большим авторитетом на международной арене, что она является великой державой. А величие державы измеряется ещё и уважением, которое к ней испытывают страны и народы, мягкой силой, которой она обладает. У России мягкая сила на нуле, и она не являет собой никакого позитивного примера вообще – нечему подражать, нечему следовать.

Ведь в чем раньше была сила великих государств, держав, империй? Они несли в себе колоссальный заряд позитивного опыта, которому хотелось подражать, к которому хотелось примкнуть, к которому хотелось быть сопричастным вплоть до полного отказа от собственного суверенитета. Смешной эпизод из недавней истории, которого я не знал: осколочек бывшей Французской колониальной империи – Французская Гвиана, достаточно большое государство по территории, находящееся в Южной Америке и примыкающее к Бразилии – не захотела независимости. Там проводился референдум, на котором было выказано желание остаться французской заморской территорией.

Одно дело быть частью Французской империи, а другое – быть частью Российской. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Точно так же некоторые британские колонии не хотят уходить из-под Британской короны. Не хотят отказываться даже от символической принадлежности к Британской империи Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые по-прежнему считают королеву главой своего государства. Существует Британское содружество наций, где бывшие британские колонии с наслаждением остаются и пользуются привилегиями, которые даёт членство в Британском содружестве.

А Россию кто поддерживает? Посмотрите жалкие результаты голосования в ООН: Россия голосует сама за себя, когда начинает обсуждаться что-нибудь, связанное с Украиной, ее поддерживают Сомали, Эритрея и Никарагуа. Хотя даже Никарагуа, как и Венесуэла, перестала голосовать. Воздерживаются и страны бывшего СССР, входящие в СНГ, причем делают это не по доброй воле, а потому что сложились непростые отношения, в том числе, определённые отношения зависимости, от которых они пытаются отчаянным образом избавиться. Посмотрите хотя бы, как четко обозначился новый прозападный курс внешней политики Армении, как Азербайджан дистанцировался от Российской Федерации, и центральным направлением его внешней политики стало сотрудничество с Турцией. Страны Центральной Азии, включая Казахстан, смотрят сейчас не на Москву, а на Пекин. Казахстан вообще демонстрирует очевидную строптивость, и его президент Токаев не поддерживает никаких аспектов, связанных с российской агрессией против Украины.

По сути, Россия осталась в полном одиночестве. Символические карликовые недогосударства, которые послушно голосуют за Россию в ООН – это failed states (государства, которые не могут поддерживать своё существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица, – ред.).

Можно привести ещё много примеров того, что Россия потерпела военный и дипломатический крах, а также испытывает колоссальные экономические трудности.

Сразу хочу оговориться, что экономические санкции, которые введены против России Западом, разрушить её экономику не в состоянии. Читайте и смотрите то, что рассказывает замечательный экономист Сергей Алексашенко, коронный тезис которого состоит в том, что любая экономика любой страны мира, в принципе, неубиваемая вещь. Экономику можно примитивизировать, её можно превратить в чрезвычайно архаичный институт, но уничтожить вообще её невозможно.

В том же Иране, который уже десятки лет находится под очень жёсткими западными санкциями, экономика работает. И в Северной Корее экономика работает – она уродливая, но есть. Поэтому вообще уничтожить российскую экономику нельзя, это химера. Но российская экономика не растет, она чрезвычайно примитивна и ведёт к тому, что уровень и качество жизни российского населения всё время медленно, но верно ухудшаются.

Приведите мне позитивный пример, господа, чего там сейчас в России хорошего? Да ничего.

Philipp: Каково, на ваш взгляд, практическое и символическое значение очередной "бавовны" на Крымском мосту? Как такой сверх защищённый и даже сакральный для путинского режима объект оказался столь уязвимым?

Евгений Киселёв: Для того, чтобы этот объект был неуязвимым, он должен быть надёжно прикрыт с моря и с воздуха. Ресурсов для этого у России, видимо, нет. Об этом говорят даже те люди, которые занимают антизападные и антиукраинские позиции, а также критикуют Путина далеко "справа". Например, "чёрный полковник" Виктор Алкснис, который стал националистическим ультраправым политиком еще в конце 80-х – начале 90-х годов. В некотором смысле это экстремальная, даже в чем-то карикатурная фигура. Он сам ведёт свой Телеграм-канал, демонстративно называя его Черный полковник Алкснис. Вот он пишет: "А что вы хотели, господа. Нет противолодочных самолётов, нет противолодочной морской авиации, нет самолётов дальнего обнаружения и управления, нет множества компонентов, которые могли бы прикрыть этот стратегически важный военный объект".

Я сейчас увожу за скобки историю и легитимность этого строительства, с точки зрения международного права. Но Крымский мост построили, но сегодня выясняется, что он абсолютно уязвим.

Поскольку в результате ударов по мосту задача не решена полностью, будут новые удары, чтобы прервать железнодорожное сообщение.

Что бы там ни говорили российские пропагандисты, этот мост является военно-стратегическим объектом, и пусть Владимир Владимирович не врёт, говоря, что это сугубо мирный гражданский объект, и что давно уже никаких военных перевозок по этому мосту не осуществляется. Это не так.

Это всё равно, что сейчас начать рассказывать, что с 2014 и по февраль 2022 года в "ЛНР" и "ДНР" шли исключительно мирные гуманитарные конвои, и что в тех длинных-предлинных колоннах грузовиков и фур не было ни военной техники, ни вооружения, ни снарядов, ни других боеприпасов. Точно такое же враньё – это история о том, что якобы Крымский мост использовался исключительно для гражданских перевозок.

Роман Г.: Как вы полагаете, каким путём Украине придётся возвращать Крым – военным, дипломатическим или россияне сами побегут оттуда при определённых условиях? Что способно заставить Россию отказаться от Крыма?

Евгений Киселёв: Я думаю, что это будет долгий и сложный процесс, который может растянуться на годы. Это будет сочетание военных и дипломатических методов и усилий. Все россияне из Крыма все равно не побегут.

Посмотрите, как было во время всех событий, начиная с 2014 года. Можно посмотреть и на историю других войн и вооружённых конфликтов в разных частях земного шара на протяжении последних нескольких десятилетий. Даже там, где казалось, что не осталось камня на камне, вдруг выяснялось, что среди развалин где-то в подвалах или домах, чудом уцелевших, остаются мирные жители. Я был потрясен, увидев одну видеозапись, сделанную в разгар боёв за Бахмут и показывавшую, что от города ничего не осталось – одни сплошные руины, территория, изрытая разрывами бомб, снарядов и ракет, и вдруг видно, что там по стеночке разрушенного дома куда-то пробираются женщины с кульками и свёртками. Даже там, в тех чудовищных развалинах, находящихся под постоянными обстрелами, ещё жили люди.

Даже если в Крыму начнутся бои, там всё равно останутся мирные граждане, с которыми придётся иметь дело. Если русские оттуда уйдут, нужно будет восстанавливать сначала военную администрацию, потом гражданское управление. Но до этого еще дело дойдет нескоро.

Удивляет, что даже сейчас, после удара по Крымскому мосту, российский обыватель всё равно тупо рвётся на военные пляжи Крыма. Это люди, психологию которых мне понять не дано. Они абсолютно лишены инстинкта самосохранения, одураченные и совершенно не представляющие реальной картины событий, которые происходят на фронтах этой войны. Они наслушались разговоров о том, что у нас всё замечательно и под контролем, муха не пролетит в Крым, тупо туда рвутся и требуют, чтобы им обеспечили дорогу. И Путин, выступая в Кремле, настаивал и требовал, чтобы граждане, которые хотят попасть в Крым, попали туда.

После этого мне трудно себе представить, что будет дальше, когда война придёт в Крым в полном объёме (а она придёт туда в полном объёме). Когда Вооружённые силы Украины выйдут хотя бы к административным границам Крыма, откуда современными средствами (а я думаю, к тому времени ВСУ получат и дальнобойные ракеты, пресловутые ATACMS с дальностью 150-300 км), Крым будет простреливаться полностью, аж до южного берега.

Что там будет дальше происходить, как поведёт себя местное население, мне понять трудно. Потому что в нормальной ситуации уже сейчас оттуда начался бы тотальный исход. Но люди частично одурачены, частично привязаны чем-то к своим родным местам.

Давайте также не будем делать вид, будто 100% населения Крыма были настроены проукраински – там были очень сильные сепаратистские пророссийские настроения накануне 2014 года, которыми Россия воспользовалась в полной мере. Почему так случилось и почему до этого довели – это уже вопрос к украинским властям, которые были до 2014 года. Ясно, что ситуация будет чрезвычайно сложная и запутанная.

Если крупными мазками обозначить мой прогноз, то выглядит он следующим образом. Либо в течение нынешней осени, либо к весне будущего года украинские Вооружённые силы перережут сухопутный коридор, связывающий территорию Ростовской области с Крымом. Либо этого коридора не будет, либо он будет находиться под плотным артиллерийским и ракетным огнём Вооружённых сил Украины, чтобы прекратить какие-либо поставки в Крым. Достаточно просто выйти на расстояние прямого выстрела, на расстояние дальности украинской гаубичной артиллерии и систем ракетного залпового огня – и всё, этот коридор перестанет работать.

К тому же, больше не поступает вода в Крым, и в этом плане ситуация совершенно драматическая.

Когда ВСУ выйдут к северным крымским перешейками со стороны Чонгара и Артёмовска, уже с позиции силы могут начаться переговоры об условиях эвакуации российских войск с полуострова и, быть может, постепенной, поэтапной передаче полуострова под юрисдикцию Украины. И всё это будет происходить на фоне если не катастрофы, то колоссальных гуманитарных трудностей, преодолеть которые будет едва ли возможно.

Тамара (Житомир): Когда и чем закончится война в Украине?

Евгений Киселёв: Это вопрос, на который я просто не могу ответить – как говорят в Америке, мне столько денег не платят.

Если серьёзно, то я полагаю, будет несколько этапов.

Первый – это возвращение Украины к границам, которые существовали до 24 февраля 2022 года, до начала полномасштабной российской агрессии.

Второй этап – это возврат Украины и, соответственно, России к границам 1991 года.

Но есть ещё одна важная составляющая – Украина должна получить серьёзные гарантии безопасности от своих западных союзников. Также подобные гарантии должны быть предоставлены Россией. Вполне вероятно, что в результате сложных длительных многосторонних переговоров, где будут участвовать и Украина, и Россия, и международные посредники, будет достигнута договорённость о создании некой полосы безопасности или буферной зоны, которая будет отделять Россию от Украины.

Это сложный вопрос, потому что нынешнее руководство России едва ли на это пойдёт, но оно не вечно. Рано или поздно Путина кто-то сменит, и уже с этим человеком, думаю, удастся договориться, даже если это будет не либерал и не демократ. Полагаю, следующий руководитель России будет настроен значительно более прагматично.

Новый руководитель России неизбежно появится, неважно, когда. Может быть, на это понадобится ещё 10-15-20 лет. Мне кажется, здесь не нужно обольщаться – процесс прекращения войны будет небыстрым. И оформление результатов войны в дипломатических формулировках займёт бесконечно долгое время.

В результате, если пройдёт ещё 20 лет, и вместо Путина придёт к власти кто-то другой, этот другой будет значительно более прагматично настроен. Он будет думать о том, как минимизировать последствия войны для РФ, восстановить более-менее нормальные отношения с Западом и соседями, выйти из-под санкций и из международной изоляции, вернуться к экономическому пусть не сотрудничеству, но хотя бы взаимодействию с внешним миром.

Давайте вспомним некоторые исторические примеры и попытаемся выстроить аналогии. Например, с Японией у России до сих пор нет мирного договора. Камнем преткновения между Москвой и Токио являются четыре южных острова Курильской гряды – об их территориальной принадлежности никак не могут договориться, де-факто они находятся под контролем РФ. Япония с этим не может согласиться сейчас и не будет готова согласиться с этим в будущем. Это одна из тех застарелых проблем, которые никак не удаётся решить.

Вполне вероятно, что подобные нерешённые проблемы могут сохраняться и в отношениях между Москвой и Киевом на 50 или 100 лет.

Главред: Вы говорите, что оформление результатов войны может занять долгие-долгие годы. А как вы думаете, насколько может затянуться именно горячая фаза войны, учитывая то, какими ресурсами обладают и Россия, и Украина, и Запад?

Евгений Киселёв: Этот вопрос следует адресовать не мне, а военным экспертам, потому что здесь нужно разбираться в деталях ведения боевых действий в современных условиях. В любом случае мы уже сейчас видим, что есть сферы, в которых Российская Федерация и российская армия безнадёжно отстают.

Во-первых, современные высокоточные виды оружия и боеприпасов. Все эти умные управляемые дальнобойные ракеты и снаряды Россия не может себе позволить. Да, у неё есть относительно высокоточные ракеты, планирующие авиабомбы, те или иные современные виды вооружения, но от уровня, качества и количества современного высокоточного оружия и боевой техники, которые есть у Запада, Россия отстаёт навсегда.

Во-вторых, война – это большие потери. Российская оборонная промышленность, даже если военные заводы будут работать на полную катушку, на самых высоких оборотах, всё равно не сможет восполнять потери России, которые она несёт в боевой технике, танках, бронемашинах. Также она не сможет восполнять расход крылатых и баллистических ракет, которые пока что Россия могла позволить себе тратить исключительно из-за того, что у неё их было на складах очень много. Но, как выясняется, запасы, которые были в российских арсеналах, не бездонные, и они начинают иссякать.

В-третьих, средства современной аэрокосмической разведки. К сожалению для России и к счастью для Украины и ее западных союзников, у России очень небольшая и достаточно слабая спутниковая разведывательная группировка. У неё нет современных разведывательных самолётов, самолётов, которые занимаются ранним обнаружением и управлением войсками (АВАКС) в достаточном количестве. Этих самолётов у России всего несколько единиц, и они очень устаревшие. Поэтому у ВСУ есть колоссальное преимущество, например, в введении прицельной контрбатарейной борьбы и в бо́льшей дальности стрельбы у американских гаубиц, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии (не говоря уж о HIMARS, которые стреляют значительно дальше, чем российская артиллерия и российские системы ракетного залпового огня). Также ВСУ быстро приезжают на точку и получают более точные координаты. Часть этой информации, как я понимаю, поступает от союзников – США и Великобритании, которые обеспечивают украинских артиллеристов и ракетчиков точными координатами целей в режиме реального времени.

Поэтому сейчас даже многие военные эксперты затрудняются говорить о соотношении сил. Да, у России больше танков, но они старые, дряхлые и в условиях современной войны превращаются в мишени, не более того. Все военные эксперты, с которыми мне доводилось разговаривать за последнее время, а их десятки, хором говорят, что война огромными массами бронетанковой техники теряет свой смысл, потому что слишком далеко вперёд ушли средства разведки, наведения на цель и разного рода системы противотанковых вооружений и снарядов.

Да, в России больше людей, соответственно, больший мобилизационный ресурс. Но численное преимущество в личном составе, похоже, тоже уже не измеряется нашими представлениями о войне ХХ века. В XXI веке всё иначе. Солдат, который вооружён современными средствами ведения войны, порой может противостоять десятку бойцов противника, у которых таких средств не имеется. Я имею ввиду и ночные прицелы, и средства связи, и переносные противотанковые и противоавиационные ракеты. Есть много современных средств ведения войны, о которых мы пока что даже не знаем.

Поэтому трудно предсказать, насколько ещё у России хватит ресурсов. Её ресурсы не являются неисчерпаемыми.

Также следует отметить, что западные страны, в том числе страны Большой семерки и НАТО, помогают Украине вести борьбу с российской агрессией не только из высоких идеалистических побуждений, но и из-за соображений практической политики и собственной национальной безопасности. Судя по всему, магистральная линия политики, которой придерживаются США – это измотать и исчерпать российские ресурсы, ведя войну на уничтожение. К сожалению, руками украинцев и украинской армии, ценой украинских жизней. Такова суровая реальность сегодняшнего дня. И раз выбран такой курс, видимо, на Западе сочли, что ресурсы России конечные, и через год-полтора-два Россия попросит пощады.

Omega: Была ли попытка мятежа Пригожина безобидной для Путина, или его власть зашаталась? Поговаривают, что российские элиты уже проводят кастинг на роль преемника Путина – вы видите признаки того, что российская верхушка уже созрела и готова избавиться от царя?

Евгений Киселёв: Нет, прямых доказательств таких гипотез я не вижу. Путин в своё время сумел настолько деморализовать, запугать и подчинить себе российскую верхушку, то есть российскую политическую элиту, что всерьёз сегодня говорить о том, что кто-то там может проводить какой-то кастинг, не приходится – быть того не может. Путин окружил себя спецслужбами, колоссальной службой личной безопасности – ФСО, внутри которой есть отдельная Служба безопасности президента, а это все – от телохранителей до внутренних разведчиков и служб безопасности, которые ищут малейшие проявления нелояльности и заговора среди даже весьма близких и лояльных Путину людей. Я с трудом себе представляю, что сейчас люди, которые входят в ближайшее окружение Путина, могут открыто разговаривать и встречаться друг с другом. Чтобы провести тот же кастинг, нужно как минимум где-то собраться людям, которые занимают те или иные посты в российском руководстве, и сказать: "Так, достал нас этот Путин. Будем замену ему искать. Вот ты что думаешь, Патрушев, рассказывай? А ты что, Бортников, думаешь? А ты, Шойгу, у тебя есть какое-то мнение?". Это всё из сказки. Ну не может такого быть, ведь они друг друга боятся. Уверен, они лишний раз по телефону ни о чём не разговаривают. А при встрече если и говорят о чём-то, то страшным шёпотом, забившись в дальний угол и отключив все имеющиеся у них средства связи, которые можно использовать как подслушивающее устройство. Там всем правит страх.

Да, люди наверняка недовольны. Недовольство зреет и прорывается наружу в отдельных эпизодах, например, в таких, как с генералом Поповым. Но системного характера это недовольство пока не приобрело. Для этого нужно, чтобы произошли ещё какие-то события.

Совершенно очевидно, что в российской армии существует это недовольство. Возможно, оно существует даже в спецслужбах. Люди, которые воюют на фронте, понимают и отдают себе отчёт в том, что войну с Украиной выиграть нельзя, а вот проиграть можно. Они видят, как боевые части на фронте несут огромные потери. Они видят превосходство западного оружия. Они видят, как сражаются защитники Украины. Они не могут не осознавать, что это тупик.

Другое дело, что всякий военный человек привык выполнять приказы. Смысл его существования и военной карьеры заключается в том, чтобы уметь беспрекословно подчиняться распоряжениям, указаниям, приказам и директивам высшего военного начальства. Военная профессия специфическая, поскольку человек, если он хочет стать успешным военным, должен подавлять себя, уметь подчиняться и выполнять приказ, с которым он может быть совершенно не согласен. Иначе армии просто не будет.

Однако современная армия, в том числе и украинская, которая строится сейчас на современных принципах и по современным лекалам, предполагает изначально бо́льшую независимость командиров, офицеров нижнего и среднего звена, которые, в принципе, вправе действовать по собственному усмотрению и собственному пониманию складывающейся обстановки без оглядки на приказы, которые были получены ранее. В этом принципиальное отличие российской армии, которая живёт и воюет по старинке. И это касается не только армии, но и спецслужб. Традиция беспрекословного подчинения и чинопочитания распространяется и на государственный аппарат.

Поэтому как бы нам ни хотелось видеть в России скорейшие перемены к лучшему, крах путинского режима, как бы нам ни хотелось верить, что там зреют протестные настроения вплоть до высокопоставленных чиновников в высших слоях российской элиты, на это рассчитывать не приходится.

Пригожинский путч, который не удался, был отдельным обособленным случаем, который просто высветил те проблемы, которые реально существуют и в российском государстве, и в российской армии. Но таких "пригожиных" в России ещё очень мало. Посмотрим, конечно, что дальше он сам будет делать, ведь он же сказал, что дело ещё не закончено, и пообещал вернуться и повоевать.

Пригожин очень мне напоминает зелёных атаманов конца 1910 – начала 1920-х годов. После распада Российской империи на территории Украины таких было огромно количество; это были не только Махно и Григорьев, но и множество других самостийных военачальников, которые давали прикурить и "белым", и "красным", воевали и с Директорией, и с поляками, и с кем они только ни воевали на просторах украинских степей. В некотором смысле Пригожин такой. Один из них, только образца начала XXI века. Бог его знает, может, он ещё что-нибудь выкинет и ещё что-то покажет. А, может быть, и подобные атаманы ещё появятся.

Viktor: Как вы полагаете, возможен ли распад России по примеру Советского Союза или отделение от РФ отдельных регионов? Какие российские регионы могут первыми изъявить желание отправиться в свободное плавание?

Евгений Киселёв: Я не вижу серьёзных сепаратистских сил в сегодняшней России. Мне не кажется, что в России есть сепаратистские настроения. Я понимаю, что если центр ослабнет, если война будет проиграна или прекращена бесславным образом, то, наверное, региональные руководители захотят большей независимости, бо́льших полномочий, больше власти, бо́льших бюджетов. Возможно, это выразится в перераспределении средств между центром и регионами. Но я не верю в то, что исконно российские регионы, которые идентифицируют себя как часть России, попытаются отделяться. Со всеми поправками на региональные особенности: живущие в Сибири любят называть себя не русскими, а сибиряками, живущие на севере, на берегах Белого моря, называют себя поморами, дальневосточники, живущие на берегах Амура, вдоль границы с Китаем – это тоже особая часть населения Российской Федерации. Есть, конечно, национальная специфика в разных регионах РФ, но она не настолько существенна, чтобы всерьёз говорить о центробежных силах, которые могут разорвать Россию.

Всё-таки Советский Союз разваливался по национальным границам, то есть Союз распался на национальные республики, каждая из которых в дальнейшем стала суверенным независимым государством: Литва, Латвия, Эстония, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан – извините, если кого-то забыл. Дальнейшего распада не было за исключением отдельных примеров. Имею в виду сепаратистские движения, которые были в Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Карабахская история, Приднестровье. Ничего подобного я сейчас не вижу.

Всё, что я могу допустить, это уход в самостоятельное независимое плавание некоторых национальных окраин на Северном Кавказе: Чечни, Ингушетии, Дагестана (и то не всего). В силу очень сложной демографической, лингвистической и социолингвистической ситуации в этих регионах там могут быть отдельные проявления сепаратизма, сепаратистские движения, попытка провозглашения независимости или автономии отдельными республиками, но не полный развал, не полный уход. Ослабление связей между центром и регионами возможно при правильном дальновидном руководстве. Как говорят, если не можешь движение остановить, нужно его возглавить.

Вот при правильном дальновидном руководстве новые лидеры Российской Федерации, возможно, поймут, что нужно смириться с определёнными тенденциями ослабления власти центра над регионами и плавно повести страну по курсу превращения её в подлинную федерацию или, может быть, даже конфедерацию по образу и подобию США, когда у местных властей будут свои большие бюджеты, большие полномочия, а центр будет обладать только определёнными полномочиями в области защиты общенациональной безопасности, внешней политики и так далее.

Но это мы уже вступаем в область научно-политической фантастики. Пока Путин и его клика у власти, едва ли нечто подобное может произойти в ближайшее время.

Людмила: Как вы считаете, перенесётся ли война (боевые действия, а не точечные удары) на территорию России и Беларуси? Согласны ли вы с теми, кто утверждает, что эта война закончится в Москве?

Евгений Киселёв: Мне бы очень хотелось, чтобы война закончилась в Москве и где-нибудь на Тверской стояли танки, а на башне одного из них курил Аркадий Бабченко, как он когда-то обещал, перед тем, как двинуться из центра Москвы в Останкино и навести там порядок. Но думаю, что всё-таки до этого не дойдёт.

Неизбежны удары, которые ВСУ будут наносить по военным объектам, коммуникациям, складам, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, находящимся на территории России. Это всё легитимные цели в ходе войны, которая продолжается. Но такого сценария, как широкомасштабная война Запада против России, тем более, Украины против России, я не вижу.

Хотя в истории часто бывает, что наши представления о будущем настолько ограничены, и нам так не хватает фантазии. Вот представьте, если бы сегодняшний человек из Украины, живущий в 2023 году, оказался бы в Украине десятилетней давности и рассказал бы обо всём, что ждёт украинцев впереди – и хорошее, и плохое, и страшное. А еще Майдан даже не начался… В 2013 году мы и представить не могли, что нас ждёт в ближайшие десять лет. Поэтому бог его знает, что будет в 2033-м. Надеюсь только, что не будет ничего плохого, что не начнётся третья мировая термоядерная война.