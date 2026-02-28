Укр
ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

Алексей Тесля
28 февраля 2026, 16:34
Во время операции разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.
Стало известно об успехе ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Прорвана линия обороны противника на Александровском направлении
  • Разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения и живую силу РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Удачными действиями отличились военные разведывательные группы "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины.

В сообщении уточняется, что во время операции разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.

"Это позволило сорвать планы врага по дальнейшему наступлению, а также открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений", - говорится в сообщении.

Данные Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уточнили информацию о боях на Александровском направлении. "На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Злагоды", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

