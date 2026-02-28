ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

Во время операции разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.

Стало известно об успехе ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Прорвана линия обороны противника на Александровском направлении

Разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения и живую силу РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Удачными действиями отличились военные разведывательные группы "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины.

В сообщении уточняется, что во время операции разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.

"Это позволило сорвать планы врага по дальнейшему наступлению, а также открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений", - говорится в сообщении.

Данные Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уточнили информацию о боях на Александровском направлении. "На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового и Злагоды", - уточняется в сообщении.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

