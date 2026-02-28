Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

Десяткам спасателей пришлось работать на месте пожара.

Россияне рассказали о последствиях атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: МЧС России, t.me/exilenova_plus

Главное:

Почти сотня дронов атаковала Россию

В результате атаки возник пожар на российском НПЗ

Россияне приостановили работу предприятия после атаки

В ночь на 28 февраля в стране-агрессоре России гремели взрывы и горели объекты. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 97 украинских беспилотниках над 5 областями, Краснодарским краем, временно оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Едва ли не впервые сами россияне сообщили о последствиях дронной атаки на официальном уровне. Оперативный штаб Краснодарского края РФ заявил, что в станице Новоминская Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Албашнефть".

Что интересно, россияне утверждают, что пожар возник не в результате попадания, а из-за падения обломков БПЛА. Загорелся один из резервуаров и прилегающая к нему территория площадью 150 квадратных метров.

Сейчас работу предприятия в Каневском районе частично остановили. А это, в свою очередь, может повлиять на поставки топлива в регионе.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как удары Украины влияют на ситуацию в РФ

Главред писал, что, по словам главы ОП Кирилла Буданова, потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. В то же время украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и т. д.

Но на темп ведения войны это особо влиять не может, потому что военная техника работает в основном на дизельном топливе, а Россия вливает все деньги именно в финансирование войны.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что на территории Республики Татарстан недавно прогремели взрывы - удар понесла нефтеперекачивающая станция Калейкино, один из главных элементов региональной трубопроводной сети.

Ранее подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. На Воткинском заводе, где производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", зафиксированы разрушения.

Накануне Украина провела атаку на российскую Орловскую область, используя дальнобойные дроны-камикадзе. Целью стал вертолетный аэродром "Пугачевка", принадлежащий российским Воздушно-космическим силам.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

