Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции – Буданов

Буданов подчеркнул, что нужно понимать, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум и финансово-экономическое состояние РФ.

Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Что сказал Кирилл Буданов:

Украина нанесла ущерб около 20% нефтеперерабатывающей отрасли РФ

Неоходимо увеличить этот показатель до 30%

Потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов во время форума "выСтоим", передает "Новини.LIVE".

"Когда мы говорим о 18, 20, 21% нефтеперерабатывающей отрасли РФ (которая была поражена), то это не совсем корректное выражение. Правильно говорить - нефтепереработки по категории "бензин", где мы действительно нанесли более 20% потерь РФ. Это очень болезненно для финансового состояния страны, ведь это 1/5 всего потенциала", - отметил он.

В то же время Буданов подчеркнул, что нужно понимать, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

"Но на темп ведения войны это особенно, к сожалению, влиять не может. Во-первых, военная техника работает в основном на дизельном топливе. Во-вторых, Россия такая страна, в которой люди будут ходить пешком и грызть хлеб, но в армию все, что нужно, будет идти. Это нам нужно всем осознать и честно признать", - добавил глава ГУР.

В свою очередь Буданов считает, что держать этот показатель 20% нужно, а также можно его увеличить до 30%, что является более менее реалистичной задачей.

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины осуществили серию удачных ударов по ключевым военно-экономическим объектам России. Как отмечают в Генштабе ВСУ, в Таганроге Ростовской области была повреждена инфраструктура авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводят модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

28 ноября на территории временно оккупированного Крыма и в нескольких регионах России прогремели мощные взрывы. Генштаб сообщил об операциях, направленных на ослабление военно-экономического потенциала противника. Среди пораженных целей - Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области.

15 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

