Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

Украина вывела из строя или повредила оборудование НПЗ, способное перерабатывать 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки.

https://glavred.info/war/udary-po-npz-rossii-ne-yavlyayutsya-reshayushchimi-no-oni-silno-byut-po-putinu-nyt-10706063.html Ссылка скопирована

Дефицит бензина поразил несколько регионов России / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Дефицит бензина поразил несколько регионов России

Москва развернула более крупную индустрию дронов, чем украинская

Глубоко в украинской сельской местности, ближе к ночи, украинские солдаты проводили последние проверки беспилотников - каждый с размахом крыльев 7,3 метра и боевой нагрузкой около 50 кг - и запускали их в направлении России. Об этом пишет в своем репортаже The New York Times.

"Утром вы прочтёте, что нефтеперерабатывающий завод горит", - заявил командир, которого по соображениям безопасности называли только его позывным - "Каспер". видео дня

Однажды ночью The New York Times получила редкий доступ к батальону дальнего действия беспилотников при условии, что репортеры не будут указывать даже примерный регион, сколько дронов взлетело или сколько солдат их обслуживает.

Хотя расположены они далеко от линии фронта, войска работали в бронежилетах и шлемах, зная, что в любой момент их местоположение, если станет известно, может быть поражено российской баллистической ракетой.

Последствия украинских ударов по объектам России

Аналитики отмечают, что кампания беспилотников не является решающим ударом по России, но она бьёт по обычным россиянам, а даже такой автократ, как господин Путин, следит за общественным мнением.

Сообщается, что, по состоянию на прошлый месяц Украина вывела из строя или повредила оборудование НПЗ, способное перерабатывать 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки - примерно 20% мощностей России по переработке.

Усугубляющийся дефицит бензина поразил несколько регионов России и оккупированных ею украинских территорий, а цена на топливо выросла примерно на 40% с начала года. АЗС ограничивают продажу до пяти галлонов на одного водителя (~20 литров) - а в некоторых местах бензин вовсе исчез, продают лишь дизель.

Россия действует "в ответ"

Поскольку война продолжается, Москва развернула гораздо более крупную индустрию беспилотников, чем украинская, и наносит по Украине гораздо более интенсивные удары, часто поражая города и гражданские объекты без очевидной военной ценности. Имея меньший арсенал, украинцы вынуждены тщательнее отбирать цели, и они хотят показать западным союзникам, что не наносят разрушения и жертвы среди гражданских без разбору.

Лидеры Украины давно утверждали, что кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли всерьез подумает о прекращении боевых действий, если Россия не ощутит более серьёзной экономической боли. Но пока президент США Дональд Трамп не ужесточил санкции, несмотря на то, что Путин отверг его предложение о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В результате удары по НПЗ бьют по образу жизни и расходам россиян, но не наносят решающего удара по денежным потокам Кремля", - пишет СМИ.

В материале также говорится, что Москва не допустит, чтобы нехватка топлива сказалась на армии. Хотя, по мнению экономиста Владислава Иноземцева, удар по НПЗ - эффективная стратегия для Украины. Россия мало что делает для защиты НПЗ средствами ПВО, а запасы горючих жидкостей на НПЗ усиливают эффект поражения.

Когда бьют по военному заводу, его могут восстановить за 10 дней, "а нефтеперерабатывающие заводы горят все это время". К тому же ремонт затруднён из-за невозможности импортировать оборудование из Европы и США.

Более того, применение отечественного оружия дает Украине большую свободу действий, и кампания ударов по НПЗ резко увеличилась в августе. Только 14-й полк поразил 17 объектов в России.

Ситуация с беспилотниками и военными возможностями Украины

Пока украинская армия испытывает трудности с комплектованием сил на фронте, в полку беспилотников с этим проблем нет. Отечественная оборонная промышленность, включая производителей дронов, значительно расширилась во время войны, но работает еще не на полную мощность.

Самым насущным ограничением теперь является не способность производить оружие, а способность платить изготовителям. Украина настаивает, чтобы ее западные союзники предоставили средства для наращивания производства.

"Если бы у нас было ещё на миллиарды долларов больше, ход войны очень быстро бы изменился", - сказал "Каспер".

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Напомним, что в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред