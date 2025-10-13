Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

Виталий Кирсанов
13 октября 2025, 14:34
1155
Украина вывела из строя или повредила оборудование НПЗ, способное перерабатывать 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки.
Дефицит бензина поразил несколько регионов России
Дефицит бензина поразил несколько регионов России / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Дефицит бензина поразил несколько регионов России
  • Москва развернула более крупную индустрию дронов, чем украинская

Глубоко в украинской сельской местности, ближе к ночи, украинские солдаты проводили последние проверки беспилотников - каждый с размахом крыльев 7,3 метра и боевой нагрузкой около 50 кг - и запускали их в направлении России. Об этом пишет в своем репортаже The New York Times.

"Утром вы прочтёте, что нефтеперерабатывающий завод горит", - заявил командир, которого по соображениям безопасности называли только его позывным - "Каспер".

видео дня

Однажды ночью The New York Times получила редкий доступ к батальону дальнего действия беспилотников при условии, что репортеры не будут указывать даже примерный регион, сколько дронов взлетело или сколько солдат их обслуживает.

Хотя расположены они далеко от линии фронта, войска работали в бронежилетах и шлемах, зная, что в любой момент их местоположение, если станет известно, может быть поражено российской баллистической ракетой.

Последствия украинских ударов по объектам России

Аналитики отмечают, что кампания беспилотников не является решающим ударом по России, но она бьёт по обычным россиянам, а даже такой автократ, как господин Путин, следит за общественным мнением.

Сообщается, что, по состоянию на прошлый месяц Украина вывела из строя или повредила оборудование НПЗ, способное перерабатывать 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки - примерно 20% мощностей России по переработке.

Усугубляющийся дефицит бензина поразил несколько регионов России и оккупированных ею украинских территорий, а цена на топливо выросла примерно на 40% с начала года. АЗС ограничивают продажу до пяти галлонов на одного водителя (~20 литров) - а в некоторых местах бензин вовсе исчез, продают лишь дизель.

Россия действует "в ответ"

Поскольку война продолжается, Москва развернула гораздо более крупную индустрию беспилотников, чем украинская, и наносит по Украине гораздо более интенсивные удары, часто поражая города и гражданские объекты без очевидной военной ценности. Имея меньший арсенал, украинцы вынуждены тщательнее отбирать цели, и они хотят показать западным союзникам, что не наносят разрушения и жертвы среди гражданских без разбору.

Лидеры Украины давно утверждали, что кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли всерьез подумает о прекращении боевых действий, если Россия не ощутит более серьёзной экономической боли. Но пока президент США Дональд Трамп не ужесточил санкции, несмотря на то, что Путин отверг его предложение о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В результате удары по НПЗ бьют по образу жизни и расходам россиян, но не наносят решающего удара по денежным потокам Кремля", - пишет СМИ.

В материале также говорится, что Москва не допустит, чтобы нехватка топлива сказалась на армии. Хотя, по мнению экономиста Владислава Иноземцева, удар по НПЗ - эффективная стратегия для Украины. Россия мало что делает для защиты НПЗ средствами ПВО, а запасы горючих жидкостей на НПЗ усиливают эффект поражения.

Когда бьют по военному заводу, его могут восстановить за 10 дней, "а нефтеперерабатывающие заводы горят все это время". К тому же ремонт затруднён из-за невозможности импортировать оборудование из Европы и США.

Более того, применение отечественного оружия дает Украине большую свободу действий, и кампания ударов по НПЗ резко увеличилась в августе. Только 14-й полк поразил 17 объектов в России.

Ситуация с беспилотниками и военными возможностями Украины

Пока украинская армия испытывает трудности с комплектованием сил на фронте, в полку беспилотников с этим проблем нет. Отечественная оборонная промышленность, включая производителей дронов, значительно расширилась во время войны, но работает еще не на полную мощность.

Самым насущным ограничением теперь является не способность производить оружие, а способность платить изготовителям. Украина настаивает, чтобы ее западные союзники предоставили средства для наращивания производства.

"Если бы у нас было ещё на миллиарды долларов больше, ход войны очень быстро бы изменился", - сказал "Каспер".

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Напомним, что в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США The New York Times НПЗ разведка США Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:44Мир
Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

15:04Война
Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

Последние новости

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

Реклама
13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Реклама
10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

09:54

Германия при Меркель хотела обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием - СМИ

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:01

"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты TomahawkВидео

06:20

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Реклама
05:00

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

04:36

За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

03:33

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

02:31

Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

01:30

Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

00:50

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

12 октября, воскресенье
23:56

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителяВидео

22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в УкраинеВидео

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять