Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

Мария Николишин
24 декабря 2025, 14:31
Сейчас степень нанесенного ущерба и результаты поражений уточняются.
Удары по вражеским объектам / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот

Главное:

  • Силы обороны нанесли успешные удары по вражеским объектам
  • В Тульской области РФ поражен важный завод
  • Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны

В ночь на 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким вражеским объектам. В частности, поражены завод синтетического каучука и место хранения БЭК. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в Тульской области страны-агрессора России поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива.

"Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства", - говорится в сообщении.

В то же время, во временно оккупированном Крыму в районе Мирного поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе добавили, что среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске Луганской области.

"Кроме того, зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Результаты поражений уточняются", - говорят в ведомстве.

Также отмечается, что совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ и объектам военно-промышленного комплекса врага будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.

Удары ВСУ по вражеским объектам

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук говорил, что, в частности, операции Украины против теневого флота РФ в Черном море будут продолжаться.

"Украинское политическое руководство заявляло об открытии ограниченного экспорта определенных видов вооружения, среди которых есть и морские дроны. Это свидетельствует, что потребности наших спецслужб в таких дронах полностью закрыты", - подчеркнул он.

Удары по российским объектам - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль страны-агрессора России проекта 22460 "Охотник". Он осуществлял патрулирование в Каспийском море неподалеку нефтегазовой добывающей платформы.

В ночь на 18 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противовоздушной обороны, складу хранения беспилотников и других объектах российских оккупационных войск как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине территории РФ.

Кроме того, Силы обороны Украины 17 декабря поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, а также нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области РФ.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Генштаб ВСУ новости Украины атака дронов Удары вглубь РФ
04:00

