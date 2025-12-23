Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУ

Пораженный борт Ил-38Н активно противодействовал работе морских дронов СБУ.

Взорван российский самолет Ил-38Н / Коллаж Главред, фото bmpd/LiveJournal, УНИАН

Главное:

Поражен модернизированный самолет-разведчик РФ Ил-38Н

Борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла новые детали подготовки к подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийск.

Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета, который мог помешать поражению вражеской субмарины, отмечается в сообщении пресс-службы СБУ.

"При подготовке к удару по подводной лодке сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск. Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет $24 млн", - отметили в спецслужбе.

Подробности удара по самолету Ил-38Н

Отмечается, что в Черном море у россиян было только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели. Вывод этого противолодочного самолета из строя обеспечил успешное выполнение основной части спецоперации - подрыв субмарины класса "Варшавянка".

Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель.

Смотрите видео - удар по самолету Ил-38Н:

/ Скриншот

Эксперты об ударах по целям РФ: главное

Согласно оценкам Института изучения войны, удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали подорожание бензина на внутреннем рынке. Эксперты указывают, что возникший дефицит увеличит затраты как бизнеса, так и граждан, а в перспективе может усилить инфляцию в России.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

