Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

Заявления российской стороны о якобы захвате Придорожного не соответствуют действительности, сообщили в 33 ОШП.

ВСУ зачистили населенный пункт на Запорожье

ВСУ сорвали попытки российских войск закрепиться в Придорожном

Населённый пункт продолжает находиться под контролем ВСУ

Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области.

Населённый пункт продолжает находиться под контролем ВСУ, сообщили в Telegram 33-го отдельного штурмового полка.

Украинские военные подчеркнули, что заявления российской стороны о якобы захвате села не соответствуют действительности.

"Враг, как всегда, зарисовывает свои карты в кредит, а затем в желании догнать "достижения" отправляет туда ДРГ - чтобы те установили тряпку. Результат таких "фотосессий" один - вражеская ДРГ уничтожена, над Придорожным развевается флаг Украины!" — говорится в сообщении.

В подразделении также подтвердили, что Придорожное и дальше остаётся под полным контролем Сил обороны Украины.

Бои на юге: данные Генштаба ВСУ

Как ранее сообщал Генштаб, на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 12 атак РФ. На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков.

Ситуация на Запорожье: комментарий военных

В районе Гуляйполя сохраняется высокая напряжённость. Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, российские войска уделяют особое внимание попыткам захвата этого города в Запорожской области.

С этой целью противник подтягивает резервы и наносит интенсивные удары, стараясь максимально разрушить городскую инфраструктуру. По словам Волошина, Гуляйпольское направление и прилегающие к нему территории сейчас остаются одними из наиболее сложных и активных участков линии фронта.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

