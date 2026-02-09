Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

Главное:
- ВСУ сорвали попытки российских войск закрепиться в Придорожном
- Населённый пункт продолжает находиться под контролем ВСУ
Силы обороны Украины сорвали попытки российских войск закрепиться в селе Придорожное Запорожской области.
Населённый пункт продолжает находиться под контролем ВСУ, сообщили в Telegram 33-го отдельного штурмового полка.
Украинские военные подчеркнули, что заявления российской стороны о якобы захвате села не соответствуют действительности.
"Враг, как всегда, зарисовывает свои карты в кредит, а затем в желании догнать "достижения" отправляет туда ДРГ - чтобы те установили тряпку. Результат таких "фотосессий" один - вражеская ДРГ уничтожена, над Придорожным развевается флаг Украины!" — говорится в сообщении.
В подразделении также подтвердили, что Придорожное и дальше остаётся под полным контролем Сил обороны Украины.
Бои на юге: данные Генштаба ВСУ
Как ранее сообщал Генштаб, на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 12 атак РФ. На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Малых Щербаков.
Ситуация на Запорожье: комментарий военных
В районе Гуляйполя сохраняется высокая напряжённость. Как сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, российские войска уделяют особое внимание попыткам захвата этого города в Запорожской области.
С этой целью противник подтягивает резервы и наносит интенсивные удары, стараясь максимально разрушить городскую инфраструктуру. По словам Волошина, Гуляйпольское направление и прилегающие к нему территории сейчас остаются одними из наиболее сложных и активных участков линии фронта.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Читайте также:
- Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября
- После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали
- Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе
О персоне: Владислав Волошин
Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред