Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

Ключевые тезисы:
- Ситуация в Купянске складывается в пользу Украины
- Сейчас россияне переносят свои дедлайны
- Не нужно подхватывать российские информационные нарративы
Сейчас ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Киев24.
"Они (россияне, - ред.) переносят какие-то свои дедлайны, но непосредственно в самом городе ситуация складывается в пользу украинцев", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, угрозы могли бы возникнуть только в случае масштабных прорывов с флангов.
"Если теоретически россияне смогли бы устроить обходы, если имели бы большой успех по бокам от города - с запада или с юга - тогда можно было бы о чем-то говорить. Но этого нет", - говорится в сообщении.
Трегубов также призвал не подхватывать российские информационные нарративы.
"Не будем анонсировать российские победы, которых не произошло", - подытожил он.
Заявления об оккупации Купянска
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска сказали, что город и окружающие территории остаются под контролем украинских войск.
Там отметили, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ оккупантов, которые инфильтрировались в город.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 7 корпус ДШВ заявлял, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский говорил, что несмотря на давление российских оккупантов, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года.
Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сообщал, что в Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе - удержать его северную часть.
Читайте также:
- Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог
- Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны
- Путин может остановить войну за день: Клочок описал два сценария после перемирия
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред