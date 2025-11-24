Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

Трегубов считает, что угрозы могут возникнуть лишь в случае масштабных прорывов.

Ключевые тезисы:

Ситуация в Купянске складывается в пользу Украины

Сейчас россияне переносят свои дедлайны

Не нужно подхватывать российские информационные нарративы

Сейчас ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Киев24.

"Они (россияне, - ред.) переносят какие-то свои дедлайны, но непосредственно в самом городе ситуация складывается в пользу украинцев", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, угрозы могли бы возникнуть только в случае масштабных прорывов с флангов.

"Если теоретически россияне смогли бы устроить обходы, если имели бы большой успех по бокам от города - с запада или с юга - тогда можно было бы о чем-то говорить. Но этого нет", - говорится в сообщении.

Трегубов также призвал не подхватывать российские информационные нарративы.

"Не будем анонсировать российские победы, которых не произошло", - подытожил он.

Заявления об оккупации Купянска

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска сказали, что город и окружающие территории остаются под контролем украинских войск.

Там отметили, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ оккупантов, которые инфильтрировались в город.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 7 корпус ДШВ заявлял, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский говорил, что несмотря на давление российских оккупантов, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года.

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сообщал, что в Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе - удержать его северную часть.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

