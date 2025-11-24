Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

Мария Николишин
24 ноября 2025, 15:26
110
Трегубов считает, что угрозы могут возникнуть лишь в случае масштабных прорывов.
Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация
Наступление РФ на Купянск / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Ситуация в Купянске складывается в пользу Украины
  • Сейчас россияне переносят свои дедлайны
  • Не нужно подхватывать российские информационные нарративы

Сейчас ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Киев24.

"Они (россияне, - ред.) переносят какие-то свои дедлайны, но непосредственно в самом городе ситуация складывается в пользу украинцев", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, угрозы могли бы возникнуть только в случае масштабных прорывов с флангов.

"Если теоретически россияне смогли бы устроить обходы, если имели бы большой успех по бокам от города - с запада или с юга - тогда можно было бы о чем-то говорить. Но этого нет", - говорится в сообщении.

Трегубов также призвал не подхватывать российские информационные нарративы.

"Не будем анонсировать российские победы, которых не произошло", - подытожил он.

Заявления об оккупации Купянска

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска сказали, что город и окружающие территории остаются под контролем украинских войск.

Там отметили, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ оккупантов, которые инфильтрировались в город.

Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 7 корпус ДШВ заявлял, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский говорил, что несмотря на давление российских оккупантов, украинским бойцам удалось провести контрнаступательные действия на Добропольском направлении, в промежутке с конца августа по октябрь этого года.

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сообщал, что в Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе - удержать его северную часть.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

16:36Война
Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

16:20Война
Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

15:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Последние новости

16:36

"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

16:23

Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

16:20

Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

16:14

Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

15:59

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
15:44

Эрдоган назвал ключевое условие для реализации мирного плана Трампа: что известно

15:37

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новостьВидео

15:34

Штраф до 15 тысяч евро: почему в Германии запрещены яркие зонтики в кафе

15:31

Тысяча дронов и ракеты: РФ готовит один из крупнейших ударов по Украине, что станет целью

Реклама
15:26

Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

15:11

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые

14:51

Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова

14:49

Урожай не подведет: огородница озвучила лучшее время для посадки моркови под зиму

14:23

Новый дорожный знак с авто и тремя шариками смущает водителей: что он означает

14:08

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

14:05

Трамп впервые раскрыл подробности переговоров в Женеве: "Произойдет что-то хорошее"

14:00

Украинцы покупают пачками: в магазинах резко упали цены на базовые продукты

13:56

Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицейВидео

13:34

Это критический момент: Зеленский высказался о мирном плане

13:27

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

Реклама
13:26

Швеция сделала категорическое заявление об оккупации украинских территорий Россией

13:23

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

13:11

Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в РоссииВидео

12:46

В AGT заявили о блокировании доступа к участию в приватизации ОПЗ

12:26

Почему сталинки имеют такие высокие потолки: скрытые мотивы советских архитекторов

12:22

Трамп не углублялся в детали "мирного плана", - СМИ

12:16

Забудьте о "наложенном платеже" и "рассрочке": правильный перевод терминовВидео

12:02

Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали

11:51

Дочь Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание о его болезни

11:48

Путин может остановить войну за день: Клочок описал два сценария после перемирия

11:28

Россияне атаковали энергетику в четырех областях: где самая сложная ситуация со светом

11:25

Не спешите выбрасывать старые подушки: полезные лайфхаки для дома и дачи

11:19

"Не позволили": сын Лесика высказался об отце после похорон

11:18

Судьба "мирного плана" Трампа: военный сказал, подпишет ли Россия договор

10:54

Влупит 5-балльный шторм: Украину внезапно атакует новая магнитная буря

10:50

США допускают потерю Украиной всего Донбасса: известны сроки

10:27

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

10:26

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

09:40

"Она никогда не разбиралась": Гвоздева раскритиковала жюри "Танцев со звездами"

09:35

Мерц отверг предложение США относительно членства РФ в G8

Реклама
09:31

Готовятся к штурму двух городов: в ISW раскрыли планы и цели оккупантов

09:28

Гороскоп на завтра 25 ноября: Овнам - предательство, Стрельцам - водоворот событий

09:18

Эти переговоры ожидает судьба печально известного соглашения о минералахмнение

08:58

Тайны вашего адреса: как номер дома влияет на жизнь

08:27

Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

07:56

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:21

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - детиФото

06:54

Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

06:15

Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумаетмнение

05:23

Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять