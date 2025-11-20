Укр
"Впереди тяжелые бои": эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

Мария Николишин
20 ноября 2025, 12:34
Сейчас Мирноград - это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов.
'Впереди тяжелые бои': эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске
Бои в Покровске / коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

  • Сейчас главная задача ВСУ - удержать северную часть Покровска
  • Это нужно для сохранения коридора через Покровск в Мирноград
  • Также нужно сбить наступательный потенциал армии РФ

В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе - удержать его северную часть. Об этом заявил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире FreeДом.

"С одной стороны, на юге города преимущественно находятся россияне. Там есть и наши опорные пункты, отдельные точки сопротивления, но они фактически отрезаны от основных сил. С другой стороны, в северной части Покровска в основном действуют украинские силы, но есть отдельные точки, куда удалось проникнуть противнику. Его пытаются локализовать и ликвидировать", - сказал он.

По его словам, украинским защитникам важно удержать северную часть города, а также промзону, чтобы сохранялся гарантированный коридор через Покровск к Мирнограду.

Эксперт также добавил, что сейчас Мирноград - это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов. Если оккупантам удастся продвинуться дальше в Покровске, то группу Сил обороны придется выводить из Мирнограда.

"Возможно, есть свои преимущества в таком варианте действий. Тогда это смогло бы выпрямить фронт и усилить фланги Покровского ковша. Но об этом пока говорить рано", - подчеркнул Лакийчук.

По его мнению, россияне считают, что у них появился какой-то шанс охватить Покровск и Мирноград, а потому они подтягивают дополнительные силы. Но замысел Украины заключается в том, чтобы сбить наступательный потенциал армии РФ.

"Наступление только началось, первый этап - самый сложный, поскольку ресурсы, зарезервированные на второй, третий этап наступательной операции, из-за невозможности реализовать первый этап, будут перенаправляться на реализацию его. Поэтому впереди тяжелые бои. Но результат получается такой, что сейчас мы играем на то, чтобы ослабить возможности противника в дальнейшем", - отметил эксперт.

Он подытожил, что Покровск и Мирноград продолжают иметь важное значение в том контексте, что это фланг и потенциальный маршрут для захода россиян в тыл украинской группировки в Константиновке и Дружковке.

Ситуация в Покровске

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Он подчеркнул, что Покровск стал ключевым элементом российской пропаганды, а для Украины возможный захват города будет иметь противоположный дипломатический эффект.

'Впереди тяжелые бои': эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что страна-агрессор Россия перебрасывает дополнительные силы в Запорожскую область. Большая колонна с техникой и оккупантами движется в направлении населенных пунктов Пологи и Гуляйполе.

Военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Рьопке сказал, что российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны в Донецкой области.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:38Синоптик
Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:22Украина
Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:59Украина
Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

12:34

"Впереди тяжелые бои": эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

12:29

Алсу связалась с разведенным предателем ДжиганомВидео

12:24

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

12:15

"Очень тяжелый день": более 30% сети Киевстара обесточено из-за отключения света

12:13

Знаки зодиака, которые кажутся невинными, но имеют шаловливую сторону

11:59

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:43

"Психически нестабильна": путинистке Долиной вынесли психиатрическое заключение

11:42

Ушла к богатому: Пресняков рассказал о страданиях после развода

11:40

РФ пойдет в наступление на три области Украины: ISW о "мирном плане" США

11:35

"Это очевидно": в ЕС сделали жесткое заявление о "мирном плане" для Украины

11:33

Ошибается не один водитель: что ни в коем случае нельзя подключать к прикуривателю

11:12

Украинцы живут за чертой бедности: сколько нужно для жизни пенсионеру и семье с детьми

10:59

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

10:57

"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на ТернопольФото

10:52

"Аренда Донбасса" и отказ от миротворцев: СМИ о деталях "мирного плана" США

10:39

"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сынаФото

10:32

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:26

Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — деталиВидео

10:04

Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

09:59

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

09:40

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:39

Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

09:23

Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

09:20

Гороскоп на завтра 21 ноября: Близнецам - предательство, Володеям - крупная прибыль

09:10

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

09:04

"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

08:54

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:50

Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

08:50

"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 ноября (обновляется)

08:30

Миссия Дрискола в Киеве: чего на самом деле хочет Белый доммнение

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

В небе большое пламя, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали Россию

07:40

Лондон поддержал мирные усилия США и обратился к РФ: детали

06:58

Тайный план мира: Трамп одобрил документ для урегулирования войны РФ в Украине - СМИ

06:22

Нация продемонстрировала мудрость и может собой гордитьсямнение

06:22

Гороскоп на декабрь 2025 для Дев: семейные тайны и исполнение желаний

05:58

Вкуснее и бюджетнее, чем магазинный: рецепт итальянского сыра за 5 минут

05:20

Сразу четыре знака зодиака станут магнитом для удачи - кто среди счастливчиков

04:47

Что произойдет, если во время полета в самолете человек умирает: стюардесса раскрыла тайны

