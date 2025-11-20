'Впереди тяжелые бои': эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

Сейчас Мирноград - это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов.

Бои в Покровске / коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления эксперта:

Сейчас главная задача ВСУ - удержать северную часть Покровска

Это нужно для сохранения коридора через Покровск в Мирноград

Также нужно сбить наступательный потенциал армии РФ

В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои. Сейчас главная задача украинского командования в городе - удержать его северную часть. Об этом заявил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире FreeДом.

"С одной стороны, на юге города преимущественно находятся россияне. Там есть и наши опорные пункты, отдельные точки сопротивления, но они фактически отрезаны от основных сил. С другой стороны, в северной части Покровска в основном действуют украинские силы, но есть отдельные точки, куда удалось проникнуть противнику. Его пытаются локализовать и ликвидировать", - сказал он.

По его словам, украинским защитникам важно удержать северную часть города, а также промзону, чтобы сохранялся гарантированный коридор через Покровск к Мирнограду.

Эксперт также добавил, что сейчас Мирноград - это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов. Если оккупантам удастся продвинуться дальше в Покровске, то группу Сил обороны придется выводить из Мирнограда.

"Возможно, есть свои преимущества в таком варианте действий. Тогда это смогло бы выпрямить фронт и усилить фланги Покровского ковша. Но об этом пока говорить рано", - подчеркнул Лакийчук.

По его мнению, россияне считают, что у них появился какой-то шанс охватить Покровск и Мирноград, а потому они подтягивают дополнительные силы. Но замысел Украины заключается в том, чтобы сбить наступательный потенциал армии РФ.

"Наступление только началось, первый этап - самый сложный, поскольку ресурсы, зарезервированные на второй, третий этап наступательной операции, из-за невозможности реализовать первый этап, будут перенаправляться на реализацию его. Поэтому впереди тяжелые бои. Но результат получается такой, что сейчас мы играем на то, чтобы ослабить возможности противника в дальнейшем", - отметил эксперт.

Он подытожил, что Покровск и Мирноград продолжают иметь важное значение в том контексте, что это фланг и потенциальный маршрут для захода россиян в тыл украинской группировки в Константиновке и Дружковке.

Ситуация в Покровске

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске, несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию.

Он подчеркнул, что Покровск стал ключевым элементом российской пропаганды, а для Украины возможный захват города будет иметь противоположный дипломатический эффект.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что страна-агрессор Россия перебрасывает дополнительные силы в Запорожскую область. Большая колонна с техникой и оккупантами движется в направлении населенных пунктов Пологи и Гуляйполе.

Военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Рьопке сказал, что российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны в Донецкой области.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

