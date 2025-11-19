'Они туда попрутся': названо условие, при котором россияне могут пойти на Днепр

Эксперт говорит, что часть Днепропетровской области будет оставаться под постоянными ударами.

Возможность наступления РФ в Днепропетровской области / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Главная задача россиян на 2025-2026 годы - захват Донецкой и Запорожской областей

У врага недостаточно сил, чтобы двигаться на захват Днепропетровской области

Пока ВСУ контролируют Покровск, у РФ нет перспективы идти на Днепр

Основная задача, которая стоит перед российскими оккупантами - это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этой группировки сил недостаточно. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему намерена захватить всю Донецкую область, по крайней мере, видны попытки россиян выйти на Доброполье, а дальше двинуться на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

"Единственная проблема Днепропетровщины заключается в том, что ее юго-восточная часть попадает в общий контур линии фронта с глубиной сухопутного коридора 150 км. Вот почему россияне, в принципе, и зашли на часть Днепропетровской области, южнее Межевой, вдоль "железной дороги" от Покровска в сторону Гуляйполя. Эта часть Днепропетровской области находится и будет оставаться под постоянными ударами, там есть опасность", - считает эксперт.

По его словам, на данный момент у россиян недостаточно сил и средств, чтобы двигаться на захват Днепропетровской области.

"Основная их задача на 2025-2026 годы - захват Донецкой и Запорожской областей. Днепропетровщиной войска РФ могут заняться только после захвата и удержания под контролем Донецкой и Запорожской областей. Да и мы российским войскам не дадим захватить Днепропетровщину, в частности, не будем уходить из Покровска", - говорит Свитан.

Он также добавил, что уйдя из Покровска, мы предоставим возможность россиянам планировать движение на город Днепр.

"Пока мы контролируем Покровск, или как минимум покровский рубеж, у противника нет стратегической перспективы идти на Днепр, он даже планировать такое не будет. Если же мы отойдем от Покровска, то мы фактически пригласим российские войска в Днепропетровскую область, угостим россиян Днепропетровщиной. А если угощают, то почему бы не угоститься - и российские войска тогда туда попрутся", - подытожил полковник запаса ВСУ.

Покровск / Инфографика: Главред

Возможность наступления РФ на Днепр

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак сказал, что российские войска зашли на территорию Днепропетровщины достаточно глубоко - на 17 км.

По его мнению, российское наступление может развернуться в направлении города Днепр.

"Не хочу нагнетать и говорить, что Днепр под угрозой, но мы должны быть готовы к различным поворотам сюжета", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что российская армия продвинулась на отдельных участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Враг приблизился к пяти населенным пунктам.

Аналитики американского Института изучения войны говорили, что по-новому начали действовать подразделения РФ, которые находятся на Северском и Славянско-Лиманском направлениях. Там оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения к украинскому фортификационному рубежу.

Также известно, что российские войска, по оценкам аналитиков, могут готовиться к попытке изолировать подразделения Сил обороны Украины непосредственно внутри Покровска Донецкой области.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

