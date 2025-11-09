Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

Главное из новости:
- Россияне, вероятно, узнали о месте сбора ВСУ через взломанный чат в соцсетях
- Сырский назвал это нарушением базовых норм безопасности
В начале ноября российские войска наносили удар по тыловому району Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, вероятной причиной трагедии стал взломанный групповой чат в соцсетях, через который враг узнал о месте сбора украинских военных.
В телеэфире "ТСН. Тиждень" ведущая Алла Мазур сообщила, что Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших и подчеркнул важность внутреннего расследования, которое сейчас проводится параллельно со следствием Государственного бюро расследований.
"Опять был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - отметил главнокомандующий.
Он также подчеркнул, что проблема не ограничивается нарушением запрета на проведение торжеств в прифронтовых районах.
Сырский добавил, что трагедию уже обсудили с командирами корпусов, и выразил надежду, что принятые дисциплинарные решения помогут избежать подобных ситуаций в будущем.
Что предшествовало
Напомним, 1 ноября группировка войск "Восток" сообщила о ракетно-дроновом ударе по общинам Днепропетровщины. В результате атаки погибли и были ранены украинские военные, а также местные жители.
Сначала сообщали о четырех погибших гражданских, четырех раненых и шести пропавших без вести. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших были военные 35-й бригады морской пехоты.
В 30-м Корпусе морской пехоты ВСУ подтвердили, что удар пришелся на населенный пункт, где базировались украинские силы. Некоторые должностные лица уже отстранены.
Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Кроме того, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.
Российские оккупанты 22 сентября ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Под ударом было укрытие, в котором были люди. Избежать жертв не удалось.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
