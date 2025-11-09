Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

Генерал выразил искренние соболезнования семьям погибших военных и отметил, что ведется серьезное внутреннее расследование.

Удар по военным на Днепропетровщине

Россияне, вероятно, узнали о месте сбора ВСУ через взломанный чат в соцсетях

Сырский назвал это нарушением базовых норм безопасности

В начале ноября российские войска наносили удар по тыловому району Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, вероятной причиной трагедии стал взломанный групповой чат в соцсетях, через который враг узнал о месте сбора украинских военных.

В телеэфире "ТСН. Тиждень" ведущая Алла Мазур сообщила, что Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших и подчеркнул важность внутреннего расследования, которое сейчас проводится параллельно со следствием Государственного бюро расследований.

"Опять был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - отметил главнокомандующий.

Он также подчеркнул, что проблема не ограничивается нарушением запрета на проведение торжеств в прифронтовых районах.

Сырский добавил, что трагедию уже обсудили с командирами корпусов, и выразил надежду, что принятые дисциплинарные решения помогут избежать подобных ситуаций в будущем.

Что предшествовало

Напомним, 1 ноября группировка войск "Восток" сообщила о ракетно-дроновом ударе по общинам Днепропетровщины. В результате атаки погибли и были ранены украинские военные, а также местные жители.

Сначала сообщали о четырех погибших гражданских, четырех раненых и шести пропавших без вести. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших были военные 35-й бригады морской пехоты.

В 30-м Корпусе морской пехоты ВСУ подтвердили, что удар пришелся на населенный пункт, где базировались украинские силы. Некоторые должностные лица уже отстранены.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

