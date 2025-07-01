Сырский запретил cкопления военных на полигонах: с чем это связано

Кратко:
- Сырский заслушал отчеты о защите учебных центров от ракетных ударов
- Срок базовой общей военной подготовки будет увеличен
В украинской армии запретили cкопления личного состава и военной техники, размещение бойцов в палаточных городках на полигонах. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Телеграм-канале.
Он рассказал, что провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в армии, усилению безопасности в учебных центрах и другим вопросам.
Сырский заслушал отчеты о о защите учебных центров от воздушных (ракетных) ударов россиян.
"Мое безусловное требование – обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено", – подчеркнул главком.
По его словам, на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения, а также реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.
Главнокомандующий отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректное и оперативное оповещение о воздушных тревогах.
Также он определил задачи для улучшения подготовки, среди них, в частности, организация закрепления новосозданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.
По словам главнокомандующего, за направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Скибюк.
Также Сырский рассказал, что срок базовой общей военной подготовки будет увеличен – до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас).
"Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника. Это - одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается. Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - написал Сырский.
Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Кроме того, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.
Также 1 июня российские оккупационные силы совершили удар по одному из учебных центров Сухопутных войск, в результате чего есть погибшие и раненые среди украинских военнослужащих.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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