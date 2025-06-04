РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь.

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Удар по учебному подразделению ВСУ / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Кратко:

РФ нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения ВСУ

Сообщается, что есть раненые

Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия

В среду, 4 июня, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ на Полтавщине. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи.

"К сожалению, есть раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления", - отметили в Сухопутном войске ВСУ.

Известно, что для подробного выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

"Этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии", - добавили в ведомстве.

Удар по учебному полигону - последние новости

Как сообщал Главред, 1 июня российские оккупационные войска совершили ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на Днепровщине. В результате атаки есть погибшие и раненые военные.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость сохранения каждой жизни.

Кроме того, днем 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по воинской части на территории полигона Сухопутных войск в Днепропетровской области. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

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Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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