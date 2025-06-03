'Зверский' и сознательный поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумах

Зеленский сказал, что все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим.

https://glavred.info/ukraine/zverskiy-i-soznatelnyy-postupok-zelenskiy-rezko-otreagiroval-na-udar-rf-po-sumah-10670102.html Ссылка скопирована

Удар РФ по Сумах / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Страна-агрессор Россия нанесла абсолютно сознательный удар по гражданским в городе Сумы. Сейчас продолжается спасательная операция. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что известно о как минимум одном снаряде РСЗО, который не разорвался.

видео дня

"Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну. Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня", - говорится в сообщении.

Президент также добавил, что ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины.

"Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред