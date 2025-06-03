'Зверский' и сознательный поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумах

Страна-агрессор Россия нанесла абсолютно сознательный удар по гражданским в городе Сумы. Сейчас продолжается спасательная операция. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что известно о как минимум одном снаряде РСЗО, который не разорвался.
"Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну. Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня", - говорится в сообщении.
Президент также добавил, что ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины.
"Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь в защите жизни украинцев", - подчеркнул Зеленский.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред