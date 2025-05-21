Удар по тылу оккупантов на Херсонщине: партизаны уничтожили военную технику РФ

Что сообщили в Атеш:
- На Херсонщине партизаны уничтожили транспорт оккупантов
- Операторы БПЛА РФ после диверсии не смогут вернуться к работе
В оккупационной армии страны-агрессора России наблюдается критическая нехватка техники по всей линии фронта. Украинские партизаны отследили такую проблему у врага на временно оккупированной части Херсонской области.
Как сообщают в АТЕШ, в Геническом районе агенты украинской руки успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.
Выяснилось, что транспорт принадлежал операторам БПЛА, которые не только запускали вражеские дроны по украинцам, но и жили в домах местных жителей и прятали свою технику на частных участках.
Такая тактика противника не спасла и теперь оккупанты не смогут вернуться к работе в ближайшее время, утверждают партизаны.
"Мы наблюдаем. Мы рядом. И мы готовы ударить снова", - предупредили агенты Атеш оккупантов.
Ситуация в Херсонской области - последние новости
Недавно в ЦПД сообщили, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отбить штурм врага.
Ранее также стало известно, что на Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.
Напомним, Главред писал, что в ВСУ не фиксируют признаков подготовки к штурмовым действиям врага, а разведка Украины тщательно отслеживает все плавательные средства, которые находятся у противника на левом берегу и островах
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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