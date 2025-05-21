Удар по тылу оккупантов на Херсонщине: партизаны уничтожили военную технику РФ

Оккупанты прятались среди местных жителей, но это не спасло их от удара.

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Оккупанты пытались спрятать свою технику, но партизаны все равно выследили ее / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин с видео

Что сообщили в Атеш:

На Херсонщине партизаны уничтожили транспорт оккупантов

Операторы БПЛА РФ после диверсии не смогут вернуться к работе

В оккупационной армии страны-агрессора России наблюдается критическая нехватка техники по всей линии фронта. Украинские партизаны отследили такую проблему у врага на временно оккупированной части Херсонской области.

Как сообщают в АТЕШ, в Геническом районе агенты украинской руки успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.

видео дня

Выяснилось, что транспорт принадлежал операторам БПЛА, которые не только запускали вражеские дроны по украинцам, но и жили в домах местных жителей и прятали свою технику на частных участках.

Такая тактика противника не спасла и теперь оккупанты не смогут вернуться к работе в ближайшее время, утверждают партизаны.

"Мы наблюдаем. Мы рядом. И мы готовы ударить снова", - предупредили агенты Атеш оккупантов.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

Недавно в ЦПД сообщили, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отбить штурм врага.

Ранее также стало известно, что на Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.

Напомним, Главред писал, что в ВСУ не фиксируют признаков подготовки к штурмовым действиям врага, а разведка Украины тщательно отслеживает все плавательные средства, которые находятся у противника на левом берегу и островах

Другие новости:

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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