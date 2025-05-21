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Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине

Анна Ярославская
21 мая 2025, 08:42
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О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.
Папа Римский Лев XIV, Зеленский
Лев XIV готов принять в Ватикане переговоры между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото:vaticannews.va, ОПУ

Кратко:

  • Ватикан готов провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией
  • Мелони выразила благодарность понтифику

Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами.

Как пишет Reuters, о согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони в телефонном разговоре 20 мая.

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"Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность (понтифику) за его неизменную преданность миру", - говорится в заявлении главы итальянского правительства.

После телефонного разговора 19 мая между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным в офисе Мелони заявили, что она приветствует слова американского лидера о том, что Лев XVII выразил заинтересованность в проведении переговоров между Киевом и Москвой, но тогда Ватикан не подтвердил такого предложения.

Во втором отдельном заявлении Мелони сказала, что она также провела переговоры с другими европейскими лидерами и с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно следующих шагов.

"Договорено поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", - говорится в сообщении Офиса премьера Италии.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как писал Главред, 19 мая президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

19 мая Трамп заявил, что "Ватикан, в лице Папы, выразил заинтересованность в проведении переговоров". Он добавил в соцсетях: "Пусть процесс начинается!"

Трамп также сказал, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии. По его словам, сейчас планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Каждая сторона будет готовить свои варианты, после чего должны начаться сложные переговоры по согласованию единого текста.

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Папа Римский Ватикан мирные переговоры Папа Римский Лев XIV
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