Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

Российских военнослужащих готовят к штурмам островов в дельте Днепра.

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Счет потерь пошел уже на десятки оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, скрин с DeepState

Что сообщили партизаны:

Оккупанты несут большие потери во время тренировок по форсированию водных преград

Командиры не спасают своих солдат

Армии РФ не удается закрепиться на островах в Херсонской области

Оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады ВС страны-агрессора России несут потери во время тренировок по форсированию водных преград в Херсонской области.

Об этом сообщил агент Атеш из числа военнослужащих бригады. По его словам, новобранцев отправляют из тренировочного лагеря в Крыму для штурмов островов в дельте Днепра.

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"Тренировки проходят в жестком режиме - солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут. Командиры даже не пытаются их спасти. Количество погибших российских военнослужащих уже идет на десятки, но занятия продолжаются", - говорится в сообщении.

После таких тренировок всех выживших малыми группами по 2-3 человека отправляют на штурм островов. Оккупантов просто выбрасывают на берег с задачей закрепиться. Но без прикрытия и нормальной эвакуации военнослужащие эту задачу выполнить не могут, поэтому снова несут потери.

"В процессе отправки таких групп один командир сказал: "Ну сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую", - рассказал агент Атеш.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Ранее Главред писал, что в 205 мотострелковой бригаде РФ, дислоцированной в районе населенного пункта Таврийск, учащаются случаи саботажа приказов командования из-за того, что все больше оккупантов не хотят участвовать в атаках на Херсонском направлении.

Впоследствии стало известно, что и оккупанты из 24 и 26 мотострелковых полков массово саботируют приказы о штурме. Они отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий

Напомним, в Херсонской ОВА сообщали, что российские войска регулярно пытаются закрепиться на правом берегу Днепра, несмотря на значительные потери. Оккупанты стремятся захватить часть правобережья Херсонщины для будущих мирных переговоров.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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