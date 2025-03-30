Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

Что сообщили партизаны:
- Оккупанты несут большие потери во время тренировок по форсированию водных преград
- Командиры не спасают своих солдат
- Армии РФ не удается закрепиться на островах в Херсонской области
Оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады ВС страны-агрессора России несут потери во время тренировок по форсированию водных преград в Херсонской области.
Об этом сообщил агент Атеш из числа военнослужащих бригады. По его словам, новобранцев отправляют из тренировочного лагеря в Крыму для штурмов островов в дельте Днепра.
"Тренировки проходят в жестком режиме - солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут. Командиры даже не пытаются их спасти. Количество погибших российских военнослужащих уже идет на десятки, но занятия продолжаются", - говорится в сообщении.
После таких тренировок всех выживших малыми группами по 2-3 человека отправляют на штурм островов. Оккупантов просто выбрасывают на берег с задачей закрепиться. Но без прикрытия и нормальной эвакуации военнослужащие эту задачу выполнить не могут, поэтому снова несут потери.
"В процессе отправки таких групп один командир сказал: "Ну сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую", - рассказал агент Атеш.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
Ранее Главред писал, что в 205 мотострелковой бригаде РФ, дислоцированной в районе населенного пункта Таврийск, учащаются случаи саботажа приказов командования из-за того, что все больше оккупантов не хотят участвовать в атаках на Херсонском направлении.
Впоследствии стало известно, что и оккупанты из 24 и 26 мотострелковых полков массово саботируют приказы о штурме. Они отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий
Напомним, в Херсонской ОВА сообщали, что российские войска регулярно пытаются закрепиться на правом берегу Днепра, несмотря на значительные потери. Оккупанты стремятся захватить часть правобережья Херсонщины для будущих мирных переговоров.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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