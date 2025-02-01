Оккупанты пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине - Атеш

Что сообщили партизаны:
- Оккупанты из 205 мотострелковой бригады отказываются идти в атаку против ВСУ
- Военнослужащие РФ специально замедляют подготовку к новым операциям
- Сопротивление в бригаде преступным приказам командования растет
В 205 мотострелковой бригаде страны-агрессора России, дислоцированной в районе населенного пункта Таврийск, учащаются случаи саботажа приказов командования.
Как сообщили агенты Атеш, все больше оккупантов не хотят участвовать в атаках на Херсонском направлении, ведь понимают, что вряд ли достигнут успеха и при этом вероятность погибнуть очень высока.
В частности среди оккупантов, которые выполняют роль водителей, многие ломают автомобили и не спешат их ремонтировать, оправдывая такую задержку нехваткой запчастей и сложностью ремонта.
"Ответственные за вооружение и лодки военнослужащие затягивают подписание накладных, осознанно допуская множество ошибок в документах. Это мешает нормальному снабжению и замедляет подготовку к боевым операциям", - добавили в Атеш.
Таким образом военнослужащие РФ пытаются выиграть время перед ротацией и дождаться, пока их подразделение не выведут в тыл. Из-за этого вражеское командование сталкивается со все более сильным сопротивлением и уровень саботажа растет с каждым днем.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
Напомним, Главред писал, что оккупанты из России продолжают свои учения для того, чтобы выполнить прихоть Кремля и со временем наступать через Днепр. Однако пока что у врага не хватает необходимого количества личного состава, чтобы операция была успешной.
Ранее стало известно, что враг накапливает технику и спецсредства для операции на Херсонщине. В частности на одной из баз в Крыму происходит подготовка техники и обучение личного состава. В дальнейшем оккупанты планируют перебросить катера на Херсонское направление.
Накануне также сообщалось, что российские оккупанты пошли в наступление вблизи Антоновского моста в Херсонской области. В то же время врагу не удалось достичь успехов. Россияне наткнулись на свои же взрывные устройства.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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