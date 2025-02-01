Оккупанты пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине - Атеш

К саботажу прибегла одна из бригад из-за нежелания оккупантов погибать на поле боя.

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Оккупанты прибегают к саботажу, потому что не хотят погибать / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Что сообщили партизаны:

Оккупанты из 205 мотострелковой бригады отказываются идти в атаку против ВСУ

Военнослужащие РФ специально замедляют подготовку к новым операциям

Сопротивление в бригаде преступным приказам командования растет

В 205 мотострелковой бригаде страны-агрессора России, дислоцированной в районе населенного пункта Таврийск, учащаются случаи саботажа приказов командования.

Как сообщили агенты Атеш, все больше оккупантов не хотят участвовать в атаках на Херсонском направлении, ведь понимают, что вряд ли достигнут успеха и при этом вероятность погибнуть очень высока.

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В частности среди оккупантов, которые выполняют роль водителей, многие ломают автомобили и не спешат их ремонтировать, оправдывая такую задержку нехваткой запчастей и сложностью ремонта.

"Ответственные за вооружение и лодки военнослужащие затягивают подписание накладных, осознанно допуская множество ошибок в документах. Это мешает нормальному снабжению и замедляет подготовку к боевым операциям", - добавили в Атеш.

Таким образом военнослужащие РФ пытаются выиграть время перед ротацией и дождаться, пока их подразделение не выведут в тыл. Из-за этого вражеское командование сталкивается со все более сильным сопротивлением и уровень саботажа растет с каждым днем.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупанты из России продолжают свои учения для того, чтобы выполнить прихоть Кремля и со временем наступать через Днепр. Однако пока что у врага не хватает необходимого количества личного состава, чтобы операция была успешной.

Ранее стало известно, что враг накапливает технику и спецсредства для операции на Херсонщине. В частности на одной из баз в Крыму происходит подготовка техники и обучение личного состава. В дальнейшем оккупанты планируют перебросить катера на Херсонское направление.

Накануне также сообщалось, что российские оккупанты пошли в наступление вблизи Антоновского моста в Херсонской области. В то же время врагу не удалось достичь успехов. Россияне наткнулись на свои же взрывные устройства.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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