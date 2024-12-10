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Отказываются идти в бой: оккупанты саботируют на одном из ключевых участков фронта

Марина Фурман
10 декабря 2024, 09:08
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Российские оккупанты массово портят моторы и пробивают резиновые лодки, чтобы избежать штурмовых операций.
Армия РФ, Херсон
Оккупанты пытаются избежать боевых действий на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Коротко:

  • Российские оккупанты саботируют приказы командования
  • Армия РФ отказывается идти в наступление на Херсонском направлении

Российские оккупанты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и передают координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов на Херсонщине. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Известно, что в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ зафиксировано три служебных расследования, связанные с саботажем. Для российского командования это стало настоящей проблемой.

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"Солдаты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива.", - говорится в сообщении "Атеш".

Партизаны призывают других российских военных последовать их примеру.

"Такое простое действие, как повреждение лодки, может спасти вас от неминуемой смерти. Эти острова вам не нужны, а выполнение приказов командования это путь в один конец.", - отметили в "Атеш".

Угроза наступления на Херсон - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, Россия может готовить масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией президента США Дональда Трампа, заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. В частности, Российская Федерация, по его словам, уже подготовила около 300 лодок для потенциального форсирования Днепра. Издание Financial Times отмечает, что такое давление на Украину планируется для усиления позиций России до возвращения Трампа в Белый дом.

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность наступления через Днепр, заявил, что подобный сценарий пока выглядит маловероятным. Он подчеркнул, что накопление 300 лодок, о котором идет речь, еще не свидетельствует о реальной способности оккупантов к масштабной операции.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко написал, что Кремль пытается запугать как Украину, так и Запад, демонстрируя угрозу наступления на Херсонскую область. Цель таких действий - убедить Соединенные Штаты в серьезности своих намерений.

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Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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