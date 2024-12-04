Собрали 300 лодок для пересечения Днепра: армия РФ готовится наступать на Херсон - FT

Враг хочет провести операцию по повторному наступлению в достаточно короткие сроки.

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Враг нацелился на острова вблизи города, чтобы пройти дальше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstatemap

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Зачем России новая атака на Херсон

Когда оккупанты могут попытаться провести навести наступление

Страна-агрессор Россия готовит масштабное наступление на Херсон перед инаугурацией президента США Дональда Трампа. В частности, РФ уже подготовила 300 лодок для пересечения реки. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью Financial Times.

По данным издания, РФ планирует усилить давление на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом. Поэтому оккупанты готовятся к потенциальному наступлению на Херсонщину через Днепр.

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"Россия хочет начать здесь еще одно наступление", - сказал Прокудин.

По его словам, РФ собрала "300 лодок для пересечения реки".

Спикер отряда "Юг" Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что российские войска пытаются захватить речные острова и подойти поближе к западному берегу Херсона.

"Недавно они совершили большое наступление на остров Казацкий к северо-востоку от города, вблизи Новой Каховки", - пишет FT.

Также Прокудин рассказал Financial Times, что Россия иcпользует Херсоон для тренировок операторов беспилотников. По его словам, с левого берега россияне запускают современные модели дронов и совершенствуют боевые приемы.

На российских военных и провоенных Telegram-каналах размещены десятки видеозаписей атак дронов на мирных жителей. Проект лондонской некоммерческой организации Eyes on Russia Центра информационной устойчивости (CIR) сообщает, что "подавляющее большинство" атак было совершено по движущимся или неподвижным транспортным средствам - целям, которые "трудно воспроизвести в тестовой среде".

Российские оккупанты наводят дроны на многолюдные рынки, автозаправочные станции, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.

FT пишет, что с середины июля Херсон и соседние села вдоль западного берега Днепра подверглись более чем 9500 атакам с использованием малых беспилотников, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек, еще сотни - получили ранения.

Опасность для Херсона – что известно

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предупреждал, что в ближайших планах врага – наступление на Запорожье и Херсон. Но взять Херсон это слишком сложная задача – для этого нужно форсировать Днепр. Уже известно, что россияне ведут активную разведку.

Ранее Главред писал, что в ВСУ отчитывались - большинство островов в районе Херсона контролируются Силами обороны Украины, однако противник продолжает пытаться форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу реки.

При этом оккупанты не прекращают атаковать город с воздуха. Недавно российские военные с помощью БПЛА ударили по общественному транспорту в Днепровском районе Херсона, в результате чего были жертвы и ранены.

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