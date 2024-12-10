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"Мешок" для ВСУ: в Торецке враг установил контроль над терриконами шахты Центральная

Анна Ярославская
10 декабря 2024, 08:04
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Контроля над шахтой Центральная имеет огромное значение для защитников Нелиповки.
Торецк, шахта
Шахта Центральная имеет важное значение для защитников Нелиповки / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, УНИАН

Кратко:

  • В Торецке враг установил контроль над терриконами шахты Центральная
  • В городе продолжаются активные ближние бои
  • Невозможно сказать, какая часть Торецка контролируется ВСУ, а какая - оккупантами

Российская оккупационная армия установила контроль над терриконами шахты Центральная в Торецке Донецкой области и большинством зданий на территории. Пока что враг не закрепился, поэтому ситуация теоретически может измениться. Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, 90% многоэтажек в городе находятся под контролем российских военных.

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"Район Забалка потерян. Но пока все же удается сдерживать врага в районе Нелиповки-Леонидовки", - написал Мирошников в Telegram.

Он добавил, что потеря контроля над шахтой Центральная дает врагу возможность нанести разрезной удар между Нелиповкой и Щербиновкой и создать мешок для защитников остатков Нелиповки.

"С другой стороны, враг очень хочет захватить шахту "Торецкую" с ее терриконами. Пока наши воины держат этот район и подходы к нему. Не смотря на все, Торецк еще держится и будет держаться. Враг там максимально ограничен в маневрах, поэтому штурмует в лобовую и несет огромные потери", - отметил военный корреспондент.

Тем временем спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что на данный момент невозможно сказать, какая часть города Торецк контролируется украинскими войсками, а какая - российской армией.

Торецк Инфографика
Торецк - что о нем известно / Инфографика: Главред

В городе продолжаются активные ближние бои.

"Силы обороны ведут бои буквально за каждый дом, а то и комнату в доме. НП (наблюдательный пункт, - ред.) врага присутствуют в наших тылах, а наши НП - в их. Поэтому даже в ОТУ не имеют полного представления о линии боевого столкновения, потому что ее никто не имеет", - сказала Бобовникова.

Торецк
Торецк / Карта Deep State

Как пишет Deep State, противник продолжает штурмовые действия вдоль улицы Дружбы и улицы Василия Стуса в центре города. Имеет определенные успехи. Кроме того, враг пытается закрепиться на шахте ГП "Торецкуголь". Несколько раз противник был зафиксирован на терриконах данной шахты.

Очень активные бои ведутся непосредственно в микрорайоне "Забалка" на юге Торецка. Враг просачивается в застройку микрорайона и пробует там закрепляться пехотой для дальнейшего контроля местности и продвижения.

Аалитики Deep State опубликовали карту с фиксацией ударов на юге города Торецк за период с 18 ноября по 8 декабря 2024 года. Красным цветом отмечено поражение по армии РФ, синим - по Силам обороны Украины.

'Мешок' для ВСУ: в Торецке враг установил контроль над терриконами шахты Центральная
t.me/DeepStateUA

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов в Донецкой области. По данным DeepState, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, а также в Солнцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

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Кто такой Богдан Мирошников

Блогер, военный корреспондент.

Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.

Сейчас живет в Киеве.

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