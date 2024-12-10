'Мешок' для ВСУ: в Торецке враг установил контроль над терриконами шахты Центральная

Кратко:
- В Торецке враг установил контроль над терриконами шахты Центральная
- В городе продолжаются активные ближние бои
- Невозможно сказать, какая часть Торецка контролируется ВСУ, а какая - оккупантами
Российская оккупационная армия установила контроль над терриконами шахты Центральная в Торецке Донецкой области и большинством зданий на территории. Пока что враг не закрепился, поэтому ситуация теоретически может измениться. Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.
По его словам, 90% многоэтажек в городе находятся под контролем российских военных.
"Район Забалка потерян. Но пока все же удается сдерживать врага в районе Нелиповки-Леонидовки", - написал Мирошников в Telegram.
Он добавил, что потеря контроля над шахтой Центральная дает врагу возможность нанести разрезной удар между Нелиповкой и Щербиновкой и создать мешок для защитников остатков Нелиповки.
"С другой стороны, враг очень хочет захватить шахту "Торецкую" с ее терриконами. Пока наши воины держат этот район и подходы к нему. Не смотря на все, Торецк еще держится и будет держаться. Враг там максимально ограничен в маневрах, поэтому штурмует в лобовую и несет огромные потери", - отметил военный корреспондент.
Тем временем спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что на данный момент невозможно сказать, какая часть города Торецк контролируется украинскими войсками, а какая - российской армией.
В городе продолжаются активные ближние бои.
"Силы обороны ведут бои буквально за каждый дом, а то и комнату в доме. НП (наблюдательный пункт, - ред.) врага присутствуют в наших тылах, а наши НП - в их. Поэтому даже в ОТУ не имеют полного представления о линии боевого столкновения, потому что ее никто не имеет", - сказала Бобовникова.
Как пишет Deep State, противник продолжает штурмовые действия вдоль улицы Дружбы и улицы Василия Стуса в центре города. Имеет определенные успехи. Кроме того, враг пытается закрепиться на шахте ГП "Торецкуголь". Несколько раз противник был зафиксирован на терриконах данной шахты.
Очень активные бои ведутся непосредственно в микрорайоне "Забалка" на юге Торецка. Враг просачивается в застройку микрорайона и пробует там закрепляться пехотой для дальнейшего контроля местности и продвижения.
Аалитики Deep State опубликовали карту с фиксацией ударов на юге города Торецк за период с 18 ноября по 8 декабря 2024 года. Красным цветом отмечено поражение по армии РФ, синим - по Силам обороны Украины.
Ситуация на фронте - последние новости
Российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов в Донецкой области. По данным DeepState, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, а также в Солнцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.
Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.
Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.
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Кто такой Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент.
Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.
Сейчас живет в Киеве.
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