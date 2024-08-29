'Бои очень тяжелые': в DeepState оценили угрозу окружения Торецка

В Deepstate отмечают, что россияне нашли путь для наступления на город Торецк, однако говорить об окружении ВСУ на этом направлении преждевременно.

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В DeepState оценили угрозу окружения Торецка / Коллаж Главред, фото: Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

Российские оккупанты проводят непрерывные наступательные операции на Торецком направлении, пытаясь оккупировать город Торецк Донецкой области. О том, существует ли угроза окружения украинских войск в Торецке рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

Он отметил, что говорить о котле вокруг Торецка - это преувеличение. Сейчас россияне просто нашли путь и направление, откуда можно проникнуть в населенный пункт со стороны Северного, где они постоянно проводят штурмовые действия.

"Если говорить со стороны Нью-Йорка, Нелиповки, во-первых, там очень тяжелые бои идут за Нью-Йорк, сейчас пробуют стабилизировать ситуацию и там проводится очень кропотливая работа по поводу этого, чтобы не дать московитам двигаться из Нью-Йорка по тем ходам в Нелиповку", - отметил он. видео дня

Аналитик подчеркнул, что это не котел, а лишь отдельные проходы. Они пробираются к Нелиповке через украинские позиции, и это точнее всего описывает ситуацию.

Роман Погорелый отметил, что в населенных пунктах Нью-Йорк и Железное масштабных продвижений не наблюдается. Однако, если говорить об огневом мешке между Нью-Йорком и Железным, то на первый взгляд кажется, что противник может перемещаться между этими пунктами, пытаясь окружить территорию.

Однако этот мешок всегда был больше, делает вывод он.

"Наши военные также это все мониторят, то есть там они могут отойти и сейчас там каких-то масштабных продвижений из Железного в Нью-Йорк не прослеживается. Поэтому они просто лезут со всех сторон, там идут тяжелые бои, и это все, что можно сказать на сегодня", - рассказал Роман Погорелый.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Бои на Торецком направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сообщают, что российские войска недавно продвинулись в районе Торецка. Геолокационные снимки от 21 августа показывают, что оккупанты приблизились к восточным окраинам города. Российские силы вели наступательные действия возле Торецка, Дилиевки, а также в районах Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа.

Также военный эксперт Иван Ступак сообщил, что еще месяц назад российские оккупанты начали использовать тактику прокладки тоннелей для продвижения в тыл украинских позиций в районе Торецка. По его словам, они массово роют тоннели в этом направлении.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что целью российской оккупационной армии является не захват города Покровск, а дальнейшее наступление на Константиновку.

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