Достанет до Москвы и не только: у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете

Советник главы ОП отметил, что новая украинская баллистическая ракета предназначена для уничтожения авиационной инфраструктуры страны-агрессора России.

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Стала известна дальность поражения новой украинской баллистической ракеты / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Новая баллистическая ракета украинского производства об успешном испытании которой объявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции будет иметь дальность поражения 600-700 километров. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

По его словам, эффективность этого оружия станет понятна только со временем.

"Новая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км, как президент сказал. Но я думаю, что это вопрос, ответ на который мы с вами увидим при работе. Относительно "Паляницы" или любых других баллистических ракет, или дронов и т.д.: будем использовать - будем видеть их эффективность", - прокомментировал Подоляк. видео дня

Он также отметил, что важную роль играет и количество таких ракет. В войнах большого масштаба именно количество является решающим.

"Они высокотехнологичные должны быть, потому что будут тогда давать результат очень крутой. Но их должно быть много. То есть одна-две-три ракеты - мы сможем с вами сказать "вау", но это не будет решение фундаментальных задач, которые стоят перед такого типа ракетами", - отметил Подоляк.

Это оружие предназначено для уничтожения инфраструктуры, что позволяет России использовать авиацию. Подоляк считает, что восстановление Россией производства самолетов Ту-22, Ту-160, Ту-195 невозможно.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Новая украинская баллистическая ракета - что известно о ней

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 августа во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские силы успешно провели испытания первой баллистической ракеты отечественного производства. По его словам, уже есть определенные достижения в рамках ракетной программы.

Кроме того, глава государства впервые продемонстрировал новую украинскую дальнобойную ракету "Паляница", которая была создана за полтора года и запускается с наземной установки. Основные характеристики ракеты, такие как радиус действия, боевая часть и количество изготовленных единиц, остаются конфиденциальными.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что испытания украинской баллистической ракеты, вероятно, включали удары по российским оккупантам.

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