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В 15 областях и Киеве увеличили ограничения: где сегодня не будет света

Анна Ярославская
29 августа 2024, 12:31
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Потребление остается высоким из-за жары в большинстве регионов Украины. Вынуждено была применена дополнительная очередь отключений.
Энергетик, отключения света
Полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Киеве и 15 областях энергетики увеличили ограничения потребления электроэнергии – с 7:00 до 22:00 будут действовать три очереди отключений.

Как сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго, энергетики продолжают устранять последствия российской ракетно-дроновой атаки 26 августа. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 568 населенных пунктов.

Потребление остается высоким из-за жары в большинстве регионов Украины. 28 августа суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 4,8% выше, чем 27 августа.

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Отмечается, что утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений. Таким образом, с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно.

С графиками применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте местных облэнерго или на их страницах в соцсетях, отметили в Укрэнерго.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Сумской и Киевской областях.

Как сообщал Главред, ранее планировалось, что 29 августа будет такой график отключений: с 00:00 до 15:00 - будут применять две очереди отключений; с 15:00 до 22:00 - три очереди; а с 22:00 - 24:00 - снова две очереди.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о дефиците электроэнергии этой зимой, особенно в утренние и вечерние часы. Сейчас дефицит составляет 2,4 ГВт-ч в пиковые часы, его частично компенсируют импортом. Однако рост потребления электроэнергии на 30% в отопительный период и уменьшение солнечной генерации могут усугубить проблему.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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