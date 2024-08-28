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Свет будут выключать все сутки: графики отключения электроэнергии на 29 августа

Руслана Заклинская
28 августа 2024, 19:13
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Ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток, рассказали в "Укрэнерго".
Свет будут выключать все сутки: графики отключения электроэнергии на 29 августа
Когда будут выключать свет 29 августа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В четверг, 29 августа, будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет украинцам будут выключать в течение всего дня. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиками отключений можно на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в социальных сетях. В компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

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По словам ДТЭК, с 00:00 до 15:00 - будут применять две очереди отключений, с 15:00 до 22:00 будут деть три очереди, а с 22:00 - 24:00 - снова две очереди.

Также украинцев призывают экономно использовать электроэнергию во время восстановления электроснабжения по графику. Не стоит включать одновременно несколько мощных приборов, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - влияние атаки РФ на энергетику

Напомним, в понедельник, 26 августа, российские оккупанты атаковали Украину с воздуха. Враг применил более сотни ракет и столько же "Шахедов". Россия обстреливала энергетическую инфраструктуру.

По всей стране были экстренные отключения света, были и проблемы с водоснабжением. Проблемы фиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах. Из-за массированного обстрела украинской энергетики в областях вернули графики отключения электроэнергии.

Как сообщал Главред, после массированной атаки России 26 августа прогнозы по электроснабжению в Украине на осень ухудшились. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, но к середине месяца они могут ослабнуть. Эксперты отмечают, что с началом отопительного сезона в ноябре отключения могут вернуться из-за роста потребления и дефицита энергии.

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