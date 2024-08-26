Сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света: украинцам назвали прогноз

Украину зимой во время отопительного сезона ожидает нехватка электроэнергии, будут работать графики отключений, считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

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Зимой света не будет примерно по 12 часов в сутки - эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Во время отопительного сезона, когда температура будет ниже нуля, Украина столкнется с дефицитом электроэнергии. Ожидается, что будут три-четыре очереди отключений в рамках графиков. Света может не быть в среднем в течение 12 часов в сутки. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Зимой, в течение отопительного сезона, когда температура будет ниже нуля, небаланс энергетической системы будет такой, что мы будем иметь графики стабилизационных отключений. И эти графики будут иметь три-четыре очереди отключений. Чтобы было понятно, это примерно 12 часов плюс-минус два часа отключений электрической энергии в сутки", - сказал он в интервью УНИАН.

По его словам, подобные сценарии основаны на прогнозируемой нехватке электроэнергии в энергетической системе. Все будет зависеть от того, насколько частыми станут российские атаки по энергетике.

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"Поэтому да, будет дефицит электрической энергии в отопительном сезоне. Но он не будет больше чем тот, что мы видели в июне-июле этого года", - подчеркнул Геннадий Рябцев.

Атака РФ на энергетику Украины 26 августа – главные новости:

Российские оккупанты в понедельник, 26 августа, атаковали Украину с воздуха. Противник применил более сотни ракет и столько же "шахедов". Прогремели взрывы в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах. Враг обстреливал энергетическую инфраструктуру.

По всей стране были экстренные отключения света, были и проблемы с водоснабжением. Проблемы фиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

В Минэнерго рассказали об отключениях света из-за ракетного удара. По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация сложная.

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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