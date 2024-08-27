Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

В Украине 28 августа будут отключать свет в объеме двух очередей, существует возможность стабилизационных отключений.

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Когда будут выключать свет 28 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры ограничения потребления

Известно, что в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

"Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", - сообщили в пресс-службе в Telegram.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Стабилизационные отключения света 28 августа

В то же время в ДТЭК сообщили, что согласно информации от Укрэнерго завтра будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.

Объем ограничений будет применяться до двух очередей.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Украине

Напомним, что в Минэнерго заявили, что ситуация с отключениями света в Украине изменится. В Украине в минувшие дни снова начались стабилизационные отключения электроэнергии, однако скоро их удастся избежать благодаря тому, что завершился плановый ремонт одного атомного блока.

Геннадий Рябцев рассказал, сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света. Во время отопительного сезона, когда температура будет ниже нуля, Украина столкнется с дефицитом электроэнергии. Ожидается, что будут три-четыре очереди отключений в рамках графиков, считает эксперт.

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света. Из-за сложной ситуации Укрэнерго вынуждено снова ввести экстренные отключения. Эти меры приняли на основании распоряжения "Укрэнерго". В условиях экстренных отключений обычные графики не действуют.

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