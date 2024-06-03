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Без света сотни населенных пунктов: в Укрэнерго заявили о дефиците в энергосистеме

Юлия Закрепа
3 июня 2024, 13:59
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Причиной применения ограничения являются последствия шести массированных террористических обстрелов России по украинским электростанциям.
Без света сотни населенных пунктов: в Укрэнерго заявили о дефиците в энергосистеме
Когда в Украине будут отключать свет / коллаж: Главред, фото: unsplash

Из-за непогоды, сегодня, 3 июня, без света остались 312 населенных пунктов в 7 областях Украины. Также в эти сутки во всех регионах действуют лимиты потребления.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что вчера, 2 июня, утром россияне атаковали беспилотником объект энергетической инфраструктуры в центральном регионе. Ремонтные работы сразу начались после отбоя тревоги.

"Сегодня в течение суток лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины. При превышении лимитов - облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - добавляют в "Укрэнерго".

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Причиной применения ограничения являются последствия шести массированных террористических обстрелов страны-агрессора России по украинским электростанциям. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.

Из-за непогоды без света остаются 312 населенных пунктов в:

  • Житомирской;
  • Кировоградской;
  • Киевской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Черкасской;
  • Черниговской областях.

Также по другим причинам обесточены 404 населенных пункта. В частности из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Напомним, что по всей Украине ввели аварийные отключения света. Пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что аварийные отключения применяются для промышленных и бытовых потребителей. Причина отключений - тяжелая ситуация в энергосистеме.

Стало известно, что графики отключения света увеличились на час. Основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности, сообщают в Минэнерго.

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