По всей Украине ввели аварийные отключения света - Укрэнерго

Во всех областях Украины 2 июня введены экстренные отключения света. Главред рассказывает, что стало известно о ситуации в украинской энергетике.

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Отключение света 2 июня - во всей Украине наблюдаются блэкауты / коллаж Главред, фото УНИАН

В воскресенье, 2 июня, в Украине из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, которые сложились из-за русских обстрелов, энергетики были вынуждены ввести экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как говорят специалисты, аварийные отключения применяются для промышленных и бытовых потребителей. Причина отключений, говорят в "Укрэнерго" — тяжелая ситуация в энергосистеме в результате атаки армии РФ в ночь на 1 июня на объект сети системы передачи электроэнергии.

До того о введении экстренных отключений на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор компании ресурсоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

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"Утро. Экстренные отключения по всей стране – графики не действуют. Будьте осторожны", — написал он.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Но немногим позднее в энергокорпорации ДТЭК заявили, что экстренные отключения уже удалось отменить.

"Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области: возвращаемся к стабилизационным графикам. Напомним, они сегодня действуют с 18:00 до 24:00. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки", - сказали энергетики.

Отключения света из-за российских атак - последние новости по теме

За период с 22 марта страна-агрессор Россия осуществила пять ракетно-дроновых атак по энергосистеме Украины. Из-за повреждений украинские электростанции не могут производить нужное количество электроэнергии, как до атак, заявили в Укрэнерго.

С 14 мая во всех областях Украины ввели контролируемые аварийные отключения света из-за значительного дефицита электроэнергии.

20 мая Укрэнерго заявила, что в Украине из-за российских обстрелов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

Компания призвала потребителей перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 11:00 до 17:00.

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