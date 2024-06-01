Что нужно для прибытия западных войск в Украину: эксперт рассказал подробности

НАТОвские инструкторы появятся в Украине и этот процесс уже начался. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
Он утверждает, что прежде всего Верховная Рада должна принять решение о допуске иностранных войск в Украину. В то же время отправка французских инструкторов не требует такого разрешения.
"Именно на украинской территории они обучают украинские подразделения с переданной техникой, которая уже является украинской. То же касается и военных советников, которые консультируют Генеральный штаб или военное командование по тем или иным вопросам", - говорит Горбач.видео дня
Однако пока у Украины нет возможности для введения вооруженных подразделений. В Украине они могли бы работать в тылу, заниматься медицинским обеспечением, разминированием территорий. Таким образом эти войска не были бы задействованы в прямом столкновении с силами РФ.
"Этот процесс, который уже в принципе начался (пока на уровне риторики), будет продолжаться, и в Украине в дальнейшем будут появляться инструкторы и другие небоевые, учебные подразделения, а затем, в конце концов, может дойти и до введения боевых подразделений. Например, для охраны границы с Беларусью или Приднестровьем. Потому что именно этого требует логика текущей фазы войны", - отмечает эксперт.
Кто такой Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
Французские инструктора в Украине - последние новости
Макрон первым в НАТО назвал весьма вероятной отправку на помощь Украине своих войск - в случае если Россия пойдет на Киев или Одессу.
Но затем в некотором смысле смягчил свою позицию и уточнил, что речь идет об отправке в Украину инструкторов. Его поддержали, в частности, страны Балтии.
Инструктора должны будут обучать украинских военных непосредственно вблизи от линии фронта, что должно сократить сроки подготовки новобранцев в условиях нехватки личного состава у ВСУ и продолжающимся наступлением России на северо-восток.
Известно, что Зеленский посетит Париж 6-7 июня и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
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