СМИ: в НАТО близки к отправке в Украину инструкторов, это "размоет" красные линии

Союзники США по НАТО близки к отправке в Украину своих инструкторов для обучения бойцов ВСУ, говорится в материале NYT. Американцы беспокоятся, что это вовлечет Вашингтон в прямое противостояние с Россией.
Отмечается, что запрос в НАТО пришел непосредственно от Украины. Киев якобы попросил Запад начать обучения 150 тысяч сил мобилизованных вблизи от линии фронта для их быстрого развертывания.
Официально США сопротивляются, но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший назвал это "неизбежностью".
"Со временем мы дойдем до этого", - сказал он.
На данный момент, по его словам, стоит вопрос о защите инструкторов от российских обстрелов в условиях критической нехватки у ВСУ средств ПВО.
Журналисты отмечают, что США - как союзнику - в любом случае придется оказывать помощь в защите инструкторов, что потенциально может втянуть Америку в войну.
В Администрации Байдена категоричны насчет отправки в Украину американских войск. Также США пытаются уговорить не делать этого и других союзников по НАТО.
Тем не менее американские военные подтверждают, что обучения украинских военных за границей недостаточно, Украине необходима ускоренная программа для отражения наступления России летом. В то же время перенимать опыт у украинских военных смогут и военные США.
Война в Украине - Запад усиливает риторику в отношении России
НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову, писала Repubblica.
До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о готовности рассмотреть отправку своих войск в Украину в случае получения соответствующего запроса от Зеленского или прорыва линии фронта и похода ВС РФ на Киев.
При этом на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предусматривали бы ввод войск в Украину. Впрочем, проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.
Как писал Главред, ранее командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море. По его словам, у его страны для этого есть все возможности - как морские мины, так и противокорабельные ракеты.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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