НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине: названо два сценария

Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.

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НАТО может вступить в войну России против Украины, если россияне пересекут красные линии - СМИ / Коллаж: Главред, фото: nato.int, DeepState

НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову.

В материале итальянской газеты Repubblica говорится о том, что на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предполагали бы ввод войск в Украину. Однако проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

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Первая красная линия – прорыв на северо-западе Украины

Западный мир может войсками вступить в войну в Украине, если произойдет вмешательство третьей стороны, к примеру, в случае прорыва оккупантов на северо-западе украинского государства.

"Это создало бы коридор между Украиной и Беларусью…Тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников. Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", - указано в статье.

Провокации против стран НАТО или нападение на Молдову

Второй красной линией на Западе видят военные провокации против стран Балтии или Польши, или же прямое нападение на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", - отметили журналисты.

Предполагается, что Россия может попробовать проверить способность Альянса к реакции "в фазе возможной неразберихи". Под хаотичной ситуацией подразумевается сезон выборов в Европе и США. Кремль может подумать, что НАТО отвлекается, но блок не будет мириться с подобными проявлениями российской агрессии.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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Франция может отправить свои войска в Украину, если российские оккупанты прорвут линию фронта, а Киев направит Парижу соответствующий запрос, сказал французский президент Эммануэль Макрон. Он напомнил, что Франция уже отправляла войска в Африку, чтобы противодействовать там терроризму.

Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

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