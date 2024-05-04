Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

Украина будет рассматривать любые сценарии для защиты от агрессии РФ, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал заявление Эммануэля Макрона / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre, Facebook М.Подоляка

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления президента Франции о возможности ввода войск союзников в Украину.

В интервью 24 Каналу он подчеркнул, что Украина будет рассматривать любые сценарии для защиты от агрессии РФ.

"Мне кажется, что сегодня нет никаких "красных линий". Есть опции войны. Россия позволяет себе использовать их все, в частности геноцидные компоненты", - пояснил представитель ОП.

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По его мнению, должна быть политическая воля в странах-партнерах с четким пониманием возможных последствий.

"Например, как они будут объяснять это своему избирателю, смогут ли получить одобрение этих решений, а также соответствующий эффект. Потому что если к вам отправляют, например, тысячу человек, а линия фронта 1300 километров, с другой стороны находятся 500 тысяч оккупантов, то это одна цифра. А если есть готовность отправить 50 тысяч, то это уже совсем другой тип помощи", - добавил Подоляк.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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