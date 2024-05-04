УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

Алексей Тесля
4 мая 2024, 10:44обновлено 4 мая, 11:39
909
Украина будет рассматривать любые сценарии для защиты от агрессии РФ, подчеркнул Михаил Подоляк.
Макрон, Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал заявление Эммануэля Макрона / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre, Facebook М.Подоляка

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления президента Франции о возможности ввода войск союзников в Украину.

В интервью 24 Каналу он подчеркнул, что Украина будет рассматривать любые сценарии для защиты от агрессии РФ.

"Мне кажется, что сегодня нет никаких "красных линий". Есть опции войны. Россия позволяет себе использовать их все, в частности геноцидные компоненты", - пояснил представитель ОП.

видео дня

По его мнению, должна быть политическая воля в странах-партнерах с четким пониманием возможных последствий.

"Например, как они будут объяснять это своему избирателю, смогут ли получить одобрение этих решений, а также соответствующий эффект. Потому что если к вам отправляют, например, тысячу человек, а линия фронта 1300 километров, с другой стороны находятся 500 тысяч оккупантов, то это одна цифра. А если есть готовность отправить 50 тысяч, то это уже совсем другой тип помощи", - добавил Подоляк.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

РФ мощно атакует Украину баллистическими ракетами: в ВСУ объяснили тактику россиян

РФ мощно атакует Украину баллистическими ракетами: в ВСУ объяснили тактику россиян

12:21 Украина
Массированная атака дронами и ракетами: в ВСУ назвали цели ударов РФ

Массированная атака дронами и ракетами: в ВСУ назвали цели ударов РФ

11:45 Украина
США хотят через G7 помочь Украине на $50 млрд - Bloomberg

США хотят через G7 помочь Украине на $50 млрд - Bloomberg

11:37 Мир
Все главные новости

Популярное

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды 188725

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца 14626

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаем 6266

Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаем

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами? 5922

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?

Последние новости

12:56

Известная украинская певица потеряла ребенка

12:55

"Быстрый" и "медленный" едок: что скрывается за манерой есть

12:51

РФ собирает 8 дивизий: генерал предупредил об угрозе удара 120-тысячного "кулака"

12:21

РФ мощно атакует Украину баллистическими ракетами: в ВСУ объяснили тактику россиян

11:45

Массированная атака дронами и ракетами: в ВСУ назвали цели ударов РФ

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
11:41

Церковный праздник 5 мая: что категорически запрещено делать в Пасху

11:37

США хотят через G7 помочь Украине на $50 млрд - Bloomberg

11:03

Победительница "Холостяка" удивила похудением на 22 килограмма

10:44

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

Реклама
10:43

Красота и польза в одном флаконе: немецкий способ посадки огурцов обеспечит богатый урожай

10:25

Переживают ад: близкая подруга Кейт Миддлтон рассказала, как проходит лечение от рака

10:06

Удержится ли доллар на уровне 40 грн: каким курс валют в мае - прогноз

10:00

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

09:58

Враг будет иметь преимущество: в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра

09:51

Как Турция впервые жертвует экономикой ради политикимнение

09:28

Гороскоп на завтра 5 мая: Тельцам - насыщенный день, Стрельцам - шанс всей жизни

09:07

Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные деньги: в ПФУ объяснили

09:07

Урожай на балконе: как выращивать картофель в ведре или вазоне

08:49

РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

07:24

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилетыФото

Реклама
07:10

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд

06:26

Донатьте и рассказывайте об этом!мнение

05:55

Что нельзя делать на Пасху: строгие приметы, которые нельзя нарушать 5 мая

05:29

Будет клумба как у Чарльза III: королевский садовник сказал, что посадить возле дома

03:45

Самый действенный способ, как избавиться от плохого запаха в туалете: и следа не останется

02:33

Зацветут через несколько недель: 3 вида цветов, которые легче всего выращивать

01:30

РФ собирает две новые армии: Жданов предупредил о 300-тысячном "ударном кулаке"

01:05

РФ изменила тактику применения дронов в Украине: в Воздушных силах раскрыли угрозы

00:14

США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

03 мая, пятница
23:13

Диабет и ВИЧ - не помеха для службы: в Минобороны объяснили новые правила мобилизации

23:05

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

23:03

Поставка истребителей F-16: Мусиенко назвал условия, которые будут указывать на это

21:43

"Очень опасный" сценарий: Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали россиян"

21:03

В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

21:01

Новый этап войны: РФ готовится к расширению наступления - Зеленский

20:21

Сильнейшие молитвы за детей: что об этом известно и как нужно молитьсяВидео

20:05

Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild

20:02

"Первый шаг к миру": на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ

19:45

В Украину идет похолодание: в каких регионах внезапно упадет температура воздуха

19:20

Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?мнение

Реклама
18:55

Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

18:37

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:27

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:24

Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

18:24

Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожайВидео

17:50

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:45

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по ХарьковуФото

17:30

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многихВидео

17:24

РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

16:59

"Ситуация серьезная": существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять