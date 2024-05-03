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"Очень опасный" сценарий: Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали россиян"

Руслана Заклинская
3 мая 2024, 21:43
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Отправка войск НАТО в Украину для борьбы с российскими оккупантами будет "опасной эскалацией", утверждает министр иностранных дел Великобритании.
'Очень опасный' сценарий: Кэмерон против того, чтобы 'солдаты НАТО убивали россиян'
Кэмерон высказался об отправке войск НАТО в Украину / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину является неправильной. Такой шаг станет эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News во время визита во Львов 3 мая.

По его словам, отправка войск НАТО в Украину для борьбы с российскими оккупантами будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - утверждает он.

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Также глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". Первый - когда украинские силы, используя западное оружие, смогут вытеснить российских захватчиков и обеспечить "справедливый мир". Второй - в котором Путин добьется успеха, а Украина будет "отброшена назад", что Кэмерон назвал "очень опасным" сценарием.

Министр добавил, что сейчас мир находится в "абсолютно решающем переломном моменте".

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Отправка войск НАТО в Украину - подробности

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку военных стран Запада в Украину, о чем он заявил 26 февраля. Впрочем, французский глава государства также уточнил, что консенсуса в Европе по вопросу войск НАТО в Украине пока что нет.

Макрон отметил, что существуют два условия для отправки французских военных в Украину: прорыв российских сил на фронте и официальный запрос со стороны Киева. Он напомнил, что Франция уже отправляла военных в другие страны, в частности недавно в Африку для борьбы с терроризмом, и подчеркнул, что другие западные страны не должны отвергать этот вариант "априори".

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые инициативы мировых лидеров, направленные на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира.

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